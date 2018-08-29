Путину придется ответить: под российское посольство в Киеве принесли сотни крестов

29.08.2018 13:35

В украинской столице в годовщину трагедии в Иловайске под российским посольством проходит мероприятие, участники которого требуют наказать президента РФ Владимира Путина за гибель украинских солдат, передает replyua.net.

Отмечается, что активисты установили на площади перед посольством сотни крестов с фотографиями погибших, а также принесли с собой чучело хозяина Кремля. «Путин должен нести персональную ответственность - пришло время сказать это тому, кто приказал убивать наших собратьев», - сообщил ранее один из организаторов акции, активист Алексей Гетман в социальной сети Facebook.



Напомним, что в последних числах августа 2014 года в Украину вторглись российские военные, взяв украинских военных в кольцо под Иловайском.



Спустя некоторое время военные договорились, что украинские солдаты сдадут оружие и отступят, а российские военные и боевики не будут по ним стрелять. Но после начала операции российские военные, применив тяжелое вооружение, расстреляли украинских бойцов. В конечном итоге погибли как минимум 366 бойцов, еще 158 считаются пропавшими без вести.