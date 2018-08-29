- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом 15:45
- «Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»15:30
- Украина расширила перечень запрещенных для импорта товаров из России15:15
- Украинских школьников будут оценивать по-новому, издан приказ15:00
- В сентябре ожидается шесть магнитных бурь14:45
- Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома14:12
- В РФ приехавших из «ЛДНР» штрафуют и депортируют13:50
- Путину придется ответить: под российское посольство в Киеве принесли сотни крестов13:35
- Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО13:20
- Януковича вызывают в суд13:00
"Рвем паутину": Порошенко заявил о разрыве "дружбы" с Россией
Украина прошла подготовку к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления перед дипломатами Украины, говорится его Twitter.
"По вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - подчеркнул глава государства.
"Мы продолжаем нить за нитью рвать паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу. Искренне надеюсь, что с Божьей волей отниму еще одну такую нить с получением автокефалии для Украинской церкви", - добавил Порошенко.
Также президент подчеркнул, что гарантией украинской государственности является полноценная реализация европейского и евроатлантического выбора и отдаление от Москвы.
"Горжусь, что мы не потеряли последние 4 года и достигли прогресса на пути возвращения в общий европейский дом - туда, куда мы исторически, ментально, цивилизационно принадлежим. Хотел бы сразу развеять российский миф. Мы не вооружаемся, чтобы воевать, но и топтать врагу нашу родную землю никогда не позволим. Мы укрепляем наш военный потенциал, поскольку рядом с нами страна-агрессор, способный на любой вызов системе европейской и мировой безопасности", - заявил Порошенко.
Также он заверил, что принцип "ничего об Украине без Украины" стал аксиомой международной политики.
"Сегодня даже скептически настроенные государства признают, что без европейской и евроатлантической Украине не может быть речи о стабильности и безопасности в Европе", - добавил президент.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, договор, дружба, Порошенко
- Украина будет судиться с Россией за нарушение договора о дружбе
- Договор о дружбе с Россией: чем разрыв может обернуться для Украины
- Почему договор о дружбе с РФ еще не разорван: вице-премьер объяснила
- Климкин рассказал о планах по расторжению Договора о дружбе с Россией
- По-соседски: Россия подтвердила все газовые договоры с Украиной
- Донбасс налаживает дружбу с Ростовской областью
- «Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»15:30
- Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома14:12
- В РФ приехавших из «ЛДНР» штрафуют и депортируют13:50
- Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО13:20
- В Азовском море могут начаться прямые столкновения с Россией12:48
- В Донецке боевики «ДНР» устроили масштабное ДТП12:04
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком11:07
- Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе10:45
- На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»10:30
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»10:17
- «Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»15:30
- Украина расширила перечень запрещенных для импорта товаров из России15:15
- Украинских школьников будут оценивать по-новому, издан приказ15:00
- В сентябре ожидается шесть магнитных бурь14:45
- Россияне в шоке! Путин сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста14:30
- Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома14:12
- В РФ приехавших из «ЛДНР» штрафуют и депортируют13:50
- Путину придется ответить: под российское посольство в Киеве принесли сотни крестов13:35
- Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО13:20
- Януковича вызывают в суд13:00
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- В Донецке бушует масштабный пожар
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина