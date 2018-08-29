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Украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам
Украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам – представители стран уже договорились и теперь решение должен принять Кабинет министров Украины.
Об этом заявил на заседании пресс-клуба МИД в Киеве посол Украины в Грузии Игорь Долгов, передает segodnya.ua.
По его словам, соответствующее соглашение подпишут во время пребывания делегации в Нью-Йорке в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
«Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован причастными ведомствами украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения определенное лицо», – рассказал Долгов.
Отметим, что еще в 2015 году Грузия отменила визы для почти 100 стран, в том числе и для Украины. Также напомним, что в июле прошлого года представитель украинского правительства на встрече с грузинским премьером договорился об упрощении поездок между странами – по внутренним паспортам.
Напомним, 11 июня был ровно год предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. Также отмечается, что 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.
За год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов. Стоит отметить, что введение в стране нового вида паспорта началось еще в 2015 году, и с того момента 8,8 миллиона человек получили биометрический документ. То есть больше половины пришлось именно на год безвиза.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Грузия, паспорт
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