Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны

30.08.2018 11:50

Таинственный старец Майкл Филлипс, который называет себя путешественником во временном пространстве, назвал дату начала ​Третьей мировой войны. Сведения о приближающейся Третьей мировой войне озвучил некий странник во времени по имени Майкл Филлипс, сообщает издание ʺРоссийский Диалогʺ.

Согласно его истории, он прибыл к нам из 2075 года, чтобы сообщить о том, что масштабные боевые действия начнутся спустя полгода. Зачинщиком войны он называет КНДР, которая нанесет ядерный удар по территории США. Далее в вооруженный конфликт вмешается Россия, Китай и Великобритания. Ожидается, что в ходе военных действий погибнут миллионы жителей планеты. Также Филлипс прогнозирует, что лидер США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, но будет свергнут в процессе процедуры импичмента. Известно, что специалисты намерены проверить слова странника на детекторе лжи.

Источник "Диалог.UA"