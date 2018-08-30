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"Патриотов Украины нужно "лечить" пулей в лоб", - пропагандист Мирзаян в эфире "НТВ" призвал убивать украинцев. ВИДЕО

30.08.2018 13:40
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"Патриотов Украины нужно "лечить" пулей в лоб", - пропагандист Мирзаян в эфире "НТВ" призвал убивать украинцев. ВИДЕО

Одиозный журналист Геворг Мирзаян заявил, что патриотизм украинцев якобы необходимо лечить расстрелами и массовыми убийствами. Скандальный российский журналист Геворг Мирзаян в эфире программы "Место встречи" на федеральном телеканале "НТВ" публично призвал массово убивать граждан Украины, передает "Диалог.UA".
В частности, пропагандист сравнил украинский народ с отравой, которая мешает жизни России.
"Они (украинские патриоты - ред.) же будут жить рядом с нами. Они будут дальше отравлять наши юго-западные области. Нам нужно их лечить либо карательной психиатрией, либо еще что-то", - заявил он. Также журналист вспомнил о высказывании некоего радиоведущего Сатановского, который научил его, как лечить "террористов". "Только пулей в лоб это лечится. В Украине есть люди, которых можно лечить только кулей в лоб", - цинично подытожил российский пропагандист.



Теги: Россия, Донбасс, убийство, украинцы
 
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