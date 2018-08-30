- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Из Крыма выехать нереально: на админгранице с оккупированным полуостровом создают искусственные очереди21:30
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- Смерть летчика Волошина: полиция озвучила три версии самоубийства19:30
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Школьникам сократят время для выполнения домашних заданий19:08
- На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными18:50
В Украине "амнистируют" незаконно построенные дома, дачи и гаражи
Министерство регионального развития запускает механизм "строительной амнистии" для ряда объектов недвижимости, в том числе гаражей, домов и дач, сообщает Обозреватель.
"Этого решения ждут очень многие граждане, каждое пятое обращение к ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция. – Ред.) сегодня по поводу "строительной амнистии". Уже на днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов", – пишет в Facebook глава ведомства Геннадий Зубко.
По его словам, данный механизм в первую очередь касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои гаражи, жилые, дачные, усадебные дома, которые были построены до 2015 года и имеют площадь не более 300 м².
"Мы продолжаем срок принятия в эксплуатацию таких зданий", – добавил Зубко.
При этом министр акцентировал внимание на том, что порядок обследования и принятия в эксплуатацию не требует от украинцев лишних справок. По словам Зубко, главное, чтобы построенный объект отвечал целевому назначению земельного участка, строительным нормам и прошел техническую инвентаризацию.
Теги: Донбасс, незаконное строительство, амнистия
- В Киеве произошли массовые столкновения со стрельбой. Есть пострадавшие (ВИДЕО)
- Прокуратура разбирается с неприкосновенным "Дубком"
- В Макеевке сносят "незаконные" киоски
- В Краматорске процветает самострой
- В Мариуполе площадь зачистили от киосков (ФОТО)
- В Мариуполе у "торгашей-захламителей" отобрали киоски (ФОТО)
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- На австралийском побережье найдены гигантские китовые языки22:20
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Из Крыма выехать нереально: на админгранице с оккупированным полуостровом создают искусственные очереди21:30
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Судный день приближается: на видео попал самый страшный секрет NASA21:00
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- Неизвестные расстреляли сотрудников автосервиса, видео не для слабонервных20:00
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"