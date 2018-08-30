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За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила

30.08.2018 15:01
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За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила

В ближайшем будущем украинских водителей «осчастливят» новыми правилами, из-за которых у них добавится хлопот.
В данный момент правительство готовится внести изменения в правила дорожного движения, в соответствии с которыми давление на водителей в вопросе обязательного страхования станет еще сильнее. Проект соответствующего приказа на днях уже одобрила Нацкомфинуслуг, передает from-ua.
В соответствии с указанными изменениями украинских водителей обяжут всегда иметь при себе полис ОСАГО. Это правило будет распространяться на всех водителей, в том числе и тех, которые приобрели страховку онлайн. При этом будут учитываться любые копии страховки, даже электронные. То есть документ водитель сможет продемонстрировать прямо с экрана смартфона.
В последнее время электронные полисы страхования набирают все большую популярность в Украине. Так, согласно статистике МТСБУ, сразу после введения онлайн-страховок — в феврале этого года — украинцы приобрели за месяц 766 таких полисов, а уже в июле число приобретенных полисов выросло до 9,8 тысячи.
В то же время в полиции пожаловались на трудности при проверке электронных полисов. Кроме того, ранее в ПДД не было прописано, должны ли водители с электронной страховкой иметь при себе какое-либо подтверждение наличия полиса.
В связи с этим и были введены новые правила. Они вступят в силу, как только проект будет принят на заседании Кабмина.



Теги: Донбасс, водитель, штраф, правила
 
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