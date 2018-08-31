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Дождались: россияне начали демонтаж Крымского моста (ВИДЕО)
Российские водолазы начали разбирать Крымский мост
В акватории Керченского пролива началась сложная операция. Водолазы демонтируют вспомогательные конструкции под Крымским мостом. Специальные механизмы, с помощью которых погружали сваи, бетонировали опоры и монтировали пролеты автодорожной части, больше не нужны. Это были временные сооружения.
Демонтаж ведут водолазы на всем протяжении переправы, работает несколько водолазных станций. Сначала обследуется дно, затем принимается решение о подъеме всех металлических предметов – кранов, сваебойных молотов и бетононасосов.
Водолазы погружаются с больших площадок длиной по 100 метров с двух сторон судоходного коридора. Во время строительства моста на них работал краны грузоподъемностью по 350 тонн. Сваи рабочих площадок, погруженные на разную глубину, извлекаются целиком или срезаются ниже линии размыва морского дна.
Как передавала Politekа, российские пропагандисты насмешили сеть очередным фейком об украинцах в Крыму. На этот раз новостями о «большой популярности» оккупированного полуострова у украинцев поделилось издание РЕН ТВ, известное своими одиозными публикациями, в которых оспариваются давно установленные исторические факты.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив, демонтаж
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