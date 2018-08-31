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Европейские партнеры США выступили против предоставления Украине Javelin
Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что одной из причин того, что во времена президентства Барака Обамы Вашингтон отказывал Киеву в предоставлении летального оружия, были советы европейских лидеров, передает НВ.
В интервью Европейской правде Чалый назвал несколько причин, которые сделали возможной передаче Киеву ракетных комплексов Javelin. Первое - то, что в Вашингтоне постепенно осознают агрессивную политику России, а второе - то, что кроме агрессии против Украины, появляются новые международные преступления Кремля, на которые необходимо реагировать.
"И есть третья причина - это индивидуальный подход Дональда Трампа... Трамп больше ориентируется на своих советников или свою позицию, чем на советы партнеров из Европы", - сказал украинский дипломат, добавив, что Обама больше прислушивался "к некоторым советам европейцев против предоставления нам летального вооружения".
При этом он не уточнил, какие именно европейские лидеры повлияли на отказ администрации Обамы.
Также Чалый отметил готовность Украины не только получать бесплатно, но и покупать американское оружие.
"Мы готовы рассматривать закупку вооружения в США, а не только получение как безвозвратной помощи - а это важно для Дональда Трампа, в прошлом бизнесмена", - пояснил он.
Напомним, 16 ноября 2017 Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $350 миллионов на оборонные нужды Украины.
Кроме того, Вашингтон также одобрил план по предоставлению ВСУ оборонительного вооружения, которое включает противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Весной 2018 США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае прошли их первые испытания.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие, конфликт, Javelin
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