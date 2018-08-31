Газ будет дорожать: Гройсман прокомментировал необходимость уступок МВФ

31.08.2018 17:34

Повышение цены на газ для украинских потребителей даст возможность Киеву получить транш Международного валютного фонда, а также найти решение вопроса о долговой нагрузке Украины.

Как передает replyua.net, об этом заявил глава Кабмина Владимир Гройсман. Он отметил, что главная цель всех переговоров - это снизить долговую нагрузку на бюджет и избавиться долговых оков, которые сейчас «стоят Украине» не менее пяти млрд. долларов в год.



Более того, Гройсман подтвердил, что одним из пунктов таких переговоров с МВФ является вопрос цены на газ для украинских потребителей.



«Вам известно, что есть требование партнеров выровнять цену промышленного газа и газа для населения. Это чувствительный вопрос для украинцев и для меня. Идет тяжелая дискуссия с лета прошлого года. Более года мы ситуацию удерживали, сейчас будем обсуждать вопрос с миссией МВФ, искать компромисс, чтобы защитить граждан», - добавил он.