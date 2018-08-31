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РФ строит заграждение на границе с Украиной: опубликованы фото
В пятницу утром, 31 августа, в населенном пункте Меловое Луганской области, где четыре года назад была задержана украинская журналистка, российские военнослужащие начали строить заграждение непосредственно на центральной улице.
Как передает replyua.net, об этом информирует «Громадське». Следует отметить, что в поселке Меловое между Россией и Украиной проходит граница по центральной улице. Ее символически называют улицей Дружбы народов. На русскую и украинскую часть разделяется не только поселок, но и прокуратура района, несколько жилых домов и т.д.
Прежде улица располагалась в общем пользовании российской и украинской стороны. Демаркации границы не было с 1990 года. Также известно, что дорога по этой улице обычно обслуживалась украинскими коммунальными службами, а теперь там возводится забор.
По словам местных жителей, они не видят практической необходимости в существовании такого забора, за исключением того, что это искусственно создает ситуацию социальной напряженности в приграничном населенном пункте.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, строительство, граница
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