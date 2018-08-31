Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем

31.08.2018 16:40

Украинцы с 1 января 2019-го будут зарабатывать как минимум 4200 грн, также правительство пересчитает пенсии, такое заявление в эфире одного из телеканалов сделал вице-премьер Павел Розенко.

Повышение зарплаты, с одной стороны, позволит увеличить доходы самых бедных, а с другой – сократит уровень "тени".

OBOZREVATEL разобрался, как и когда могут разбогатеть украинцы в результате повышения соцстандартов.

Минималка вырастет

С 1 января 2019-го минимальные зарплаты украинцев могут вырасти с 3723 до 4200 грн. Коснется это нововведение не только тех, кто получает минимум, но и физлиц-предпринимателей, работодателей, украинцев с большой жилплощадью. "В этом году, надеюсь, экономика даст 2,5-3% роста. Я уже могу точно гарантировать, что с 1 января будет повышена и минимальная зарплата", - заявил Розенко.

К размеру минзарплаты привязан целый ряд платежей и налогов. Для примера, те, кто живет в квартире площадью больше 60 кв.м, раз в год должны платить за метры свыше нормы до 1,5% от минималки за квадрат.

"В первую очередь повышение минимальной зарплаты отразится на самых незащищенных украинцах. Это те, кто реально получает меньше 4200 грн", - поясняет HR-эксперт Александр Белоус.

Стоит отметить, что согласно данным Госстата, меньше 4 тыс. грн в месяц получает каждый четвертый работающий украинец. При действующей минималке они фактически находятся за чертою бедности. Согласно расчетам Министерства соцполитики, потребительская корзина (это минимальный набор товаров и услуг) обходится в Украине в 4,2 тыс. грн.

От размера минималки также зависят некоторые штрафы. В первую очередь речь идет о нарушении законодательств о труде, добавляет юрист Александр Плахотник.

"У нас по закону работодатель несет ответственность за неоформление, за нарушение прав работающих. Правда, есть вопросы к тому, как проходят проверки. Но все же, конечно, более высокая минималка отразится и на них", - добавляет Плахотник.

Так, согласно КЗоТУ, за неоформленного сотрудника грозит штраф размером 30 минималок (сейчас 111,6 тыс. грн, после повышения – 126 тыс. грн). Повышение минимальных зарплат также может подтолкнуть бизнес поднимать оклады не только работникам с минималками, но и всем сотрудникам. Таким образом, считает Белоус, работодатели будут компенсировать разрыв между зарплатами низкоквалифицированных сотрудников и тех, кто выполняет более сложную работу.

"Если вы в маленьком городке. У вас есть менеджеры, техперсонал. Когда у менеджера зарплата 5 тыс., а у уборщицы будет - 4,2 тыс., конечно, возникнет разумный вопрос: "А почему я приношу работодателю прибыль, а зарабатываю почти как уборщица?". Поэтому, конечно, такое решение может подтолкнуть рост зарплат всего персонала", - отмечает эксперт.

К слову, экономист Владимир Компаниец уверен: минимальная зарплата в Украине должна быть на уровне 5 тыс. грн. При этом, по мнению эксперта, необходимо ужесточить проверки работодателей и наказывать тех, кто не оформляет своих сотрудников.

Эксперты МОТ полагают: минимальная зарплата должна составлять 60% средней. На данный момент украинцы в среднем зарабатывают 9100 грн, соответственно, минималка должна быть не меньше 5460 грн. Здесь также стоит учитывать, что средние зарплаты в стране растут ежемесячно, а минимальную зарплату в лучшем случае пересматривают два раза в год. Поэтому, повышая социальные гарантии, нужно закладывать прогноз роста средней зарплаты.

Пенсии пересчитают

1 января украинцы впервые почувствуют на себе новые правила пересчета пенсий по формуле. Размер средней по стране зарплаты, который учитывают при расчете выплаты, повысят на 50% роста зарплат и 50% инфляции.

К примеру, предположим, что за три прошедших года заработные платы росли в среднем на 18% в год. В то же время инфляция за прошедший год составила 10%. Тогда размер средней заработной платы в пенсионной формуле повысят на 14% (50% инфляции + 50% роста зарплат).

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко уверена: такая система пенсионерам на руку. Она позволит более существенно повышать выплаты. Также в рамках принятой реформы предусмотрена возможность увеличивать размер прибавки и брать не 50, а 100% роста зарплат. Правда, случится это только после того, как правительству удастся полностью ликвидировать дефицит Пенсионного фонда (ПФУ). А он составляет около 140 млрд грн.

К слову, повышение минимальных зарплат также позволит увеличить поступления в ПФУ. Платить больше будут физлица-предприниматели (22% минималки) и те, кто оформлен на минзарплату.

Источник: https://antikor.com.ua