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В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка
В государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками заявили о том, что вводится запрет на хранение, реализацию и применение серии вакцины Пентаксим.
Как передает replyua.net, это вакцина предназначается для профилактики коклюша, столбняка, дифтерии и других заболеваний, но инструкция этого лекарства приводится на русском языке. «Запретить хранение, реализацию и применение лекарственного средства Пентаксим, вакцина для профилактики полиомиелита, коклюша, столбняка и дифтерии 0,5 мл, различных серий, французского производства, из-за нарушения требований украинского законодательства», - говорится в документе ведомства. Отмечается, что производителем был нарушен один из пунктов законодательства Украины, а именно производитель сделал маркировку на русском языке.
Между тем, в Украине недавно был подтверждён еще один случай дифтерии. Ранее исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила о том, что в стране наблюдается очень низкий уровень вакцинации от дифтерии. По ее словам, в настоящее время от дифтерии привита примерно половина граждан Украины.
Теги: Украина, Донбасс, вакцина, русский язык, запрет
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