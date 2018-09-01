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В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента
Формальный переход Виктора Медведчука в партию «За життя» Вадима Рабиновича не снял с повестки дня конфликты в Оппозиционном блоке. Напротив, если раньше можно было говорить о том, что все споры между группами Рината Ахметова и Фирташа с Левочкиным шли как раз вокруг нежелания первого видеть людей Медведчука в списке, то теперь, увы. Приходится признать, что конфликт гораздо глубже, а сама политическая сила находится в некотором кризисе. Об этом пишет Кирилл Сазонов на страницах издания Информатор.
Несмотря на неплохие рейтинги. И не в последнюю очередь, потому что на ключевой вопрос однозначного ответа нет – а чьи, собственно, эти рейтинги? Юрия Бойко лично? Партии? И если правильный второй ответ (а неофициально об этом в ОБ говорят прямым текстом), то не пора ли менять лошадей задолго до переправы?
Обострение отношений внутри политической силы, которая фактически является преемницей Партии регионов, упирается в вопрос лидерства.
Представителей «газовой группы», то есть Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина вполне устраивает давний соратник Юрий Бойко. Понятно, что на президентских выборах до победы ему, как до Луны. Слишком болезненно Украина пережила победу на президентских выборах кандидата от ПР и большинство не успело забыть, чем заканчивается приход к власти угрюмых, но крепких хозяйственников.
А вот на парламентских провести фракцию в Верховную Раду под руководством Юрия Бойко вполне реально. То есть логика «газовой группы» проста и понятна – если все это как-то работает, зачем что-то менять?
Позиция группы «промышленников», ориентированных на Рината Ахметова, более прагматична. И кандидат для восточных и южных областей у них тоже есть – это Александр Вилкул, который давно уже работает в медийном пространстве и непосредственно с избирателями никак не меньше Бойко.
Это явно не его личное решение, а позиция целой влиятельной группы в партии, которая хочет перемен. Роль навсегда обреченных на второе место их не устраивает одновременно из эстетических и финансовых соображений. Зачем вкладывать большие деньги и ресурсы в президентские выборы, если победить теоретически невозможно? Просто размяться и показать избирателю, что политическая сила еще жива? Приятно, конечно, но дорого. Просто провести фракцию в Раду со списком, который приходится делить на двоих без серьезной экономической программы по общим отраслевым интересам? Можно, но не слишком эффективно. А общих интересов у «газовщиков» и «промышленников» практически нет.
Первые в основном сидят на распределении ресурсов и их база – сырьевая экономика. Возвращение газовых поставок из России – золотая мечта. Промышленников интересует развитие производства с максимальной добавочной стоимостью. Чтобы торговать не рудой, а металлом. А еще лучше продукцией из металла. Не углем, а электроэнергией, расширяя присутствие Украины на европейском рынке. Собственная добыча полезных ископаемых в Украине «промышленникам» куда ближе и понятнее, чем импортная труба. Соответственно, геополитические интересы тоже расходятся все сильнее. Газовая группа традиционно смотрит на Москву. Промышленникам российский рынок тоже интересен, но наученные горьким опытом они предпочитают делать ставку на ЕС или Азию.
Характерный и очень показательный пример – государственные праздники Украины в конце августа. Главные праздники. С Днем Независимости Украины избирателей поздравляли все. Я бы даже сказал – все трое. Отдельно Юрий Бойко, отдельно Александр Вилкул и Оппоблок тоже отдельной открыткой. А вот День Государственного Флага вызвал ощущение праздника не у всех. И если Вилкул с поздравлением выступил, добавив обязательный контекст про плохую власть, которая этим флагом прикрывается, то Бойко и официальный Оппоблок на сайте ничего не поставили. Видимо, радоваться за жовто-блакитний для них уже перебор. Этот пример только на первый взгляд мелочь. Не забывайте, что Оппблок наследник ПР с железной дисциплиной и таких разнобоев случайно там не может быть по определению. Значит, это прямой раскол позиции по конкретному вопросу.
Похоже, что таким разным представителям Оппоблока становится слишком тесно на одной жилплощади. Размен и разъезд в этом случае будет самым логичным решением для семьи или партии. Вот только расколоть действующую фракцию в парламенте – всем убытки. Вместе плохо, но порознь станет еще хуже. Идти на президентские выборы двумя колоннами еще скучнее. Потому что дороже, а обе группы лучше всего понимают этот аргумент. Особенно учитывая отсутствие реальных шансов на победу хоть вместе, хоть порознь. А если результат заранее известен – зачем платить больше? Совсем другое дело – парламентские выборы. Вот тут уже можно идти двумя колоннами, разрывая на две части такой привычный электорат.
В активе «газовой группы» телеканал Интер и остатки былых «охотничьих угодий» в Луганской области. У «промышленников» ТРК Украина, ТРК Донбасс, освобожденные территории Донецкой области, союзники в Харьковской, Николаевской, Одесской и целом ряде других областей. А влияние в Днепропетровской и Запорожской области настолько серьезное, что без всяких союзников берут много. Плюс, у первых некоторый застой в идеологии, что неизбежно означает постепенное падение интереса. А вторые склонны активно обновлять программу и лица. Согласитесь, в таких условиях газовикам остается выбирать между очень скромным кусочком или признанием Вилкула своим новым вождем.
Впрочем, всегда есть вариант договориться до выборов, поделить квоты и идти одной колонной. Так привычнее, надежнее и позволяет сэкономить ресурсы. Но ключевой вопрос все равно из песни не вычеркнешь. Кто поведет эту колонну – Вилкул или Бойко? И, кстати, куда поведет после парламентских выборов?
Теги: Донбасс, президент, кандидат, Оппозиционный блок
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