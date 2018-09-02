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Будуть знімати з зарплати: на українців чекають три нові податки
В цьому році уряд має намір збільшити в Україні базу єдиного соціального внеску для «багатих», в два рази зростуть в абсолютних цифрах платежі з податку на нерухомість і розроблять проект обов’язкового накопичувального пенсійного страхування.
Збільшення соцвнеску дозволить, зокрема, виплачувати підвищені пенсії військовим, а податки на нерухомість поповнять місцеві бюджети.
Тож як і для кого можуть змінитися податки в 2018-му, передає Корупція.Інфо
Основні ставки податків в цьому році не змінили. У минулому році з 3% до 1,5% від мінімальної зарплати знизили ставку податку на нерухомість, а в цьому році повинні розробити проект запуску накопичувального пенсійного фонду (швидше за все, на нього доведеться додатково виділяти кілька відсотків із зарплати). Ще одне можливе нововведення – Міністерство соціальної політики виступило з ініціативою прибрати обмеження на базу єдиного соціального внеску (ЄСВ).
На накопичувальні пенсії – 2% від зарплати. Уже в цьому році уряд має презентувати свій проект введення накопичувального пенсійного рівня. Це буде фонд (або кілька приватних фондів), в який будуть віддавати частину зарплати всі працюючі українці, наприклад, молодше 35 років. Гроші будуть акумулювати на персональних рахунках і інвестувати в економіку. Це дозволить не тільки зібрати «на старість», а й примножити заощадження. Введення накопичувального пенсійного фонду обговорюється в Україні вже близько 10 років. Більш того, чинний закон про пенсійне забезпечення передбачає три рівні: солідарний (той, що є зараз), обов’язковий накопичувальний (той, що повинні створити) і добровільний накопичувальний (приватні пенсійні фонди, які вже працюють в Україні).
Ще в 2016-му пропонували щомісяця збирати по 2% з зарплат українців в накопичувальний фонд. Ще 7% мали платити за своїх співробітників роботодавці. Та щороку внески від працюючих планували збільшувати на 1 п.п., а внески від роботодавців – навпаки, знижувати. Тобто всього на персональний рахунок щомісяця поповнюватимуть 9% зарплати.
Якщо накопичувальні пенсії все-таки введуть, українці, яким зараз менше 35 років, при виході на пенсію зможуть отримувати відразу дві виплати – із солідарної та накопичувальної системи. Це дозволить значно збільшити рівень українських пенсій. Тільки солідарна система, з огляду на складну демографічну ситуацію, забезпечити безбідну старість усім українцям не в силах. За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень, кількість старих українців буде зростати, а кількість молодих – скорочуватися. Це може привести до того, що працівники не зможуть забезпечувати своїми внесками пенсії старих.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, налоги
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