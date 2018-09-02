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Из Крыма выехать нереально: на админгранице с оккупированным полуостровом создают искусственные очереди
В воскресенье, 2 сентября, Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что украинские пограничники зафиксировали искусственные очереди и усиление постов военными на админгранице с Крымом, о чем пишет replyua.net.
Таким образом, сообщается, что на административной границе с аннексированным Крымом представители так называемой «власти» полуострова создают искусственные очереди и дополнительно усиливают посты военными. В частности, указано, что украинские пограничники зафиксировали искусственные очереди на админгранице.
В это же время в сообщении отмечается: «Сотрудники Госпогранслужбы не фиксировали никаких скоплений перед украинским КПВВ, но, в то же время, сегодня около 200 автомобилей ждали своей очереди перед так называемым «пунктом пропуска». При этом отмечается, что никаких причин для задержек не было, поскольку в среднем за сутки через КПВВ Чонгар в сторону Крыма админграницу пересекает около 400-500 автомобилей. «То есть почти половина транспортных средств, пересекающих админграницу за все сутки, сразу стояли в очереди, созданной, вероятно, для «картинки туристического потока» или нежелания качественно работать», - добавили в ведомстве.
Теги: Донбасс, Крым, граница, очередь, оккупация, КПВВ
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