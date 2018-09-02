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Украину поделят на четыре зоны
Требования к размеру окон при строительстве домов в зависимости от светоклиматических особенностей регионов могут изменить.
Сейчас территория разделена только на 2 светоклиматические зоны: первая — Одесская область и АР Крым; вторая — остальная территория Украины. Но в Министерстве регионального развития отмечают, что разница в световом климате между регионами более существенная. Например, разница во времени восхода и захода солнца между Ужгородом и Харьковом составляет около 2-х часов.
Предлагается расширить зонирование территории Украины по световому климату, распределив его на 4 зоны. В новом ДБН В.2.5-28:201Х «Естественное и искусственное освещение» зонирование по световому климату распределят на такие зоны:
1 зона — Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская области;
2 зона — Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская области;
3 зона — Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Донецкая, Луганская области;
4 зона — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, АР Крым.
Нормы нового ДБН будут распространяться на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе, улиц, дорог, парков и т.д.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, климат, разделение
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