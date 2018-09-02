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В оккупированном Крыму бушует мощный пожар: крымчанам тяжело дышать, оккупанты подняли вертолеты

02.09.2018 07:30
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В оккупированном Крыму бушует мощный пожар: крымчанам тяжело дышать, оккупанты подняли вертолеты

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Площадь возгорания по предварительной информации не менее 7 гектаров. Новый мощный пожар начался в лесу, расположенном в районе оккупированного города Старый Крым, передает "Диалог.UA". Возгорание случилось в полдень 1 сентября с лесной подстилки в районе горы Агармыш. 

Пожар ликвидируют более 100 человек, 23 единицы техники. Пламя до конца загасить не удается, поэтому оккупанты подняты в воздух вертолеты. Очевидцы признались, что район в едком дыму, невозможно дышать. Люди признаются, что за последние четыре дня это второе возгорание. Первое было менее сильными, и пожарные справились самостоятельно.  Напомним, в Крыму против россиян зреет серьезный бунт.



Теги: Донбасс, Крым, пожар, оккупанты
 
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