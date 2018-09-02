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В Украине взлетят цены на бензин: эксперты назвали цифры
В Украине осенью бензин марки А-95 может вырасти в цене на 1 грн за литр. Если курс доллара продолжит расти, подорожание на этом не остановится.
Об этом в комментарии OBOZRVETALE рассказали эксперты рынка. "Гривня потеряла 5,3%, оптовый сегмент отреагировал подорожанием на 4,5%. Это нормально, очень большая валютная составляющая. А рынок розничный отреагировал всего на 2,9%. То есть еще на 1,5-1,6% может подорожать бензин на АЗС", - заявил экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
В то же время аналитик "Альпари" Максим Пархоменко предполагает: если сейчас бензин марки А-95 продается примерно по цене 31 грн/л, осенью его стоимость увеличится до 32 грн/л. "Способствовать этому будет снижение курса гривни в осенний период. В тоже время, в случае роста цены на нефть на мировом рынке, повысятся цены и в рознице", - пояснил аналитик.
Сети автозаправочных станций зарабатывают в первую очередь на больших объемах продаж, поясняет Косянчук. Есть условно постоянные затраты, такие как содержание самих сетей, зарплаты сотрудникам, налоги, транспортировка и т.д. Все эти расходы закладываются в конечную стоимость бензина. И чем меньше топлива удается продать, тем больше будут цены.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, бензин, повышение
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