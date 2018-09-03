- Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко22:47
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- И не надейтесь! Повышения зарплаты учителям не будет14:02
- Соглашение об ассоциации в действии. Что изменилось в торговле с ЕС?12:18
- Дорожная реформа. Что изменила децентрализация автодорог?12:03
- «Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин21:45
- Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта21:30
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев21:15
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)21:00
- Украинцев предупреждают о сокращении размера пенсий20:31
Налоговики начнут штрафовать работодателей за высокие зарплаты сотрудникам
Зарплаты свыше 50 тысяч гривен должны выплачиваться исключительно по безналу. К такому выводу пришла ГФС Сумщины, предоставляя индивидуальную налоговую консультацию (письмо от 14.08.2018 р. № 3531/ІПК/18-28-14-06-31) одному из субъектов хозяйствования, сообщает UBR.ua, передают Вести.
При этом фискалы напомнили, что ограничения на наличные расчеты распространяются не только на операции с физлицами, но и на расчеты между юрлицами – в этом случае наличная сумма не должна превышать 10 тысяч гривен. Иначе предпринимателям грозят солидные штрафы.
Впрочем, единого мнения относительно выплат крупных зарплат наличными нет даже у самих налоговиков. Немногим ранее, в своем другом письме от 18.07.2018 г. № 3163/6/99-99-14-05-01-15/ІПК, Фискальная служба придерживалась иного мнения: указанные ограничения затрагивают только операции оплаты товаров и услуг, но не распространяются на зарплаты.
Двойственность трактовок одного и того же положения не удивительна, ведь речь идет об индивидуальных консультациях налоговиков. Которые, согласно статье 52.2 Налогового Кодекса, носят сугубо индивидуальный характер и могут использоваться исключительно налогоплательщиками, которым они предоставлены. Между тем, последнее письмо ГФС вызвало в бухгалтерском сообществе волну негодования. На профильных форумах экономисты предлагают налоговикам не останавливаться на достигнутом – раз уж фискалы фактически приравняли зарплату к товару, почему бы не начать облагать ее еще и НДС?
Кто прав
Надо отметить, что сама налоговая не является бенефициаром упомянутых ограничений. Требования к организации наличных расчетов закреплены в Постановлении НБУ №148 от 29.12.2017. А выписанные в нем лимиты на расчеты наличными средствами с юридическими и физическими лицами применяются ко всем субъектам хозяйствования.
Более того, в своем письме от 22.05.2018 г. № 50-0007/28247 чиновники НБУ пояснили, что установленные требования распространяются и на расчеты по сделкам с участием юрлиц, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, "которые могут быть оценены в денежной форме, в том числе на выдачу и возврат средств под отчет, финансовой помощи, выплаты, связанные с оплатой труда".
Иными словами, говорят юристы, ограничения затрагивают любые платежи, которые исходят от субъектов хозяйствования (юрлиц и ФЛП) в пользу физлиц, включая и заработную плату, и компенсации затрат и пр. Следовательно, выплата работодателем зарплаты наличными более 50 тысяч гривен на одного человека является нарушением. И очевидно, что фискальные органы не оставят его без внимания.
"В первую очередь такие ограничения затронут работодателей, которым нужно выплатить заработную плату платы на сумму свыше 50 тысяч гривен., а работник не хочет или не имеет возможности получать выплату на карточный счет в банке. Исходя из письма НБУ, под ограничения наличных расчетов подпадают и выплаты на бензин водителям предприятия или айтишнику за предоставленные услуги. Нельзя превышать установленный лимит также при оплате за товары, приобретенные на хозяйственные нужды за счет наличных, полученных с помощью электронного платежного средства", — заметила в разговоре с UBR.ua управляющий партнер АО "СК ГРУП" Мария Аксаитова.
Кто в зоне риска
Входит, если физлицу-сотруднику или фрилансеру по договору гражданско-правового характера подлежит выплата заработной платы или гонорара, сумма которых превышает 50 тысяч гривен, такая выплата не может быть произведена наличными в один день. А контроль за расчетами наличными осуществляет ГФС путем проведения документальных и фактических проверок, напоминают юристы.
"Фактические проверки, как правило, проводятся по вопросам оприходования наличности и применения РРО (кассовых аппаратов). Это наиболее характерно для торговых предприятий и заведений общественного питания. А в основном кассовые операции проверяются при плановых (реже – внеплановых) проверках предприятий и ФЛП. Причем любая плановая проверка ГФС означает, что будет проверяться и касса, — рассказала UBR.ua старший юрист практики налогового права АО Juscutum Галина Пилипенко.
Пограничникам поднимут зарплаты
Если фискалы обнаружат нарушение по части наличных расчетов, предприятию грозит штраф. За первое выявленное нарушение в течение года – от 1,7 тысяч до 3,4 тысяч гривен. За повторный проступок в течение года придется раскошелиться уже на сумму от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен.
При этом, говорят юристы, индивидуальная налоговая консультация – не панацея от бед. Если все сделать согласно "бумажке", компанию хоть и не оштрафуют, но от доначислений самих налогов, если ревизоры сочтут, что они не уплачены в должном размере, она не убережет.
"Нередки случаи, когда налогоплательщики "попадают в капкан" диаметрально противоположных взглядов, изложенных в "соседствующих по времени" индивидуальных налоговых консультациях", — добавила в беседе с UBR.ua Галина Пилипенко.
Трактуют по-своему
Несмотря на законодательные противоречия, велика вероятность того, что при проверке фискалы все же будут трактовать правила по наличным ограничениям в свою пользу, говорят юристы.
"Юридически законодательство не относит трудовые правоотношения, в том числе выплату зарплат, к хоздеятельности. А вот работа физлица, основанная на гражданско-правовой сделке, а не на трудовом соглашении с работодателем, как раз относится к хозяйственной деятельности, как и выдача наличных денег работникам под отчет, в частности, на командировки", — заметил в разговоре с UBR.ua старший юрист ЮКК "Де-Юре" Дмитрий Оносовский.
С учетом того, что по этому вопросу отсутствует устоявшаяся судебная практика, во избежание сложностей с налоговыми органами, юристы все же советуют не превышать ограничения в 50 тысяч гривен. при выплате заработной платы или других связанных по своей природе платежей наличными.
"Лучше не рисковать и переводить данную сумму на карточку сотруднику. Советуем не превышать ограничение в 50 тысяч гривен. для расчета с физлицом (не зарегистрированным как частный предприниматель, но и не являющимся сотрудником предприятия) и физлицом-сотрудником. А что касается фрилансера, который может выступить как частный предприниматель - только 10 тысяч гривен. в день", — подметила в разговоре с UBR.ua финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зарплата, штраф, налоги
- Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко22:47
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"22:12
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки21:37
- Убийство Захарченко: жители Донецка обратили внимание на странные нестыковки на фото кафе сразу после взрыва21:09
- Розвісили кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах. У Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею відбувся казус20:11
- В Краматорську першачки будуть навчатися за старими партами до Нового року19:45
- Розпочаті розмінування на Південно-Донбаському водогоні поблизу Авдіївки и газорозподільній станції «Мар’їнка» 19:18
- Контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку України працюють нестабільно18:53
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами18:28
- «Злісний тхір» - таким прізвиськом нагородили Трапєзнікова донеччани18:01
- Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко22:47
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"22:12
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки21:37
- Убийство Захарченко: жители Донецка обратили внимание на странные нестыковки на фото кафе сразу после взрыва21:09
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Розвісили кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах. У Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею відбувся казус20:11
- В Краматорську першачки будуть навчатися за старими партами до Нового року19:45
- Розпочаті розмінування на Південно-Донбаському водогоні поблизу Авдіївки и газорозподільній станції «Мар’їнка» 19:18
- Контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку України працюють нестабільно18:53
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами18:28
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья16:40
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Энергетические вампиры по знакам зодиака
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры