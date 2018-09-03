Налоговики начнут штрафовать работодателей за высокие зарплаты сотрудникам

03.09.2018 18:05

Зарплаты свыше 50 тысяч гривен должны выплачиваться исключительно по безналу. К такому выводу пришла ГФС Сумщины, предоставляя индивидуальную налоговую консультацию (письмо от 14.08.2018 р. № 3531/ІПК/18-28-14-06-31) одному из субъектов хозяйствования, сообщает UBR.ua, передают Вести.

При этом фискалы напомнили, что ограничения на наличные расчеты распространяются не только на операции с физлицами, но и на расчеты между юрлицами – в этом случае наличная сумма не должна превышать 10 тысяч гривен. Иначе предпринимателям грозят солидные штрафы.

Впрочем, единого мнения относительно выплат крупных зарплат наличными нет даже у самих налоговиков. Немногим ранее, в своем другом письме от 18.07.2018 г. № 3163/6/99-99-14-05-01-15/ІПК, Фискальная служба придерживалась иного мнения: указанные ограничения затрагивают только операции оплаты товаров и услуг, но не распространяются на зарплаты.

Двойственность трактовок одного и того же положения не удивительна, ведь речь идет об индивидуальных консультациях налоговиков. Которые, согласно статье 52.2 Налогового Кодекса, носят сугубо индивидуальный характер и могут использоваться исключительно налогоплательщиками, которым они предоставлены. Между тем, последнее письмо ГФС вызвало в бухгалтерском сообществе волну негодования. На профильных форумах экономисты предлагают налоговикам не останавливаться на достигнутом – раз уж фискалы фактически приравняли зарплату к товару, почему бы не начать облагать ее еще и НДС?

Кто прав

Надо отметить, что сама налоговая не является бенефициаром упомянутых ограничений. Требования к организации наличных расчетов закреплены в Постановлении НБУ №148 от 29.12.2017. А выписанные в нем лимиты на расчеты наличными средствами с юридическими и физическими лицами применяются ко всем субъектам хозяйствования.

Более того, в своем письме от 22.05.2018 г. № 50-0007/28247 чиновники НБУ пояснили, что установленные требования распространяются и на расчеты по сделкам с участием юрлиц, предметом которых являются любые материальные и нематериальные блага, "которые могут быть оценены в денежной форме, в том числе на выдачу и возврат средств под отчет, финансовой помощи, выплаты, связанные с оплатой труда".

Иными словами, говорят юристы, ограничения затрагивают любые платежи, которые исходят от субъектов хозяйствования (юрлиц и ФЛП) в пользу физлиц, включая и заработную плату, и компенсации затрат и пр. Следовательно, выплата работодателем зарплаты наличными более 50 тысяч гривен на одного человека является нарушением. И очевидно, что фискальные органы не оставят его без внимания.

"В первую очередь такие ограничения затронут работодателей, которым нужно выплатить заработную плату платы на сумму свыше 50 тысяч гривен., а работник не хочет или не имеет возможности получать выплату на карточный счет в банке. Исходя из письма НБУ, под ограничения наличных расчетов подпадают и выплаты на бензин водителям предприятия или айтишнику за предоставленные услуги. Нельзя превышать установленный лимит также при оплате за товары, приобретенные на хозяйственные нужды за счет наличных, полученных с помощью электронного платежного средства", — заметила в разговоре с UBR.ua управляющий партнер АО "СК ГРУП" Мария Аксаитова.

Кто в зоне риска

Входит, если физлицу-сотруднику или фрилансеру по договору гражданско-правового характера подлежит выплата заработной платы или гонорара, сумма которых превышает 50 тысяч гривен, такая выплата не может быть произведена наличными в один день. А контроль за расчетами наличными осуществляет ГФС путем проведения документальных и фактических проверок, напоминают юристы.

"Фактические проверки, как правило, проводятся по вопросам оприходования наличности и применения РРО (кассовых аппаратов). Это наиболее характерно для торговых предприятий и заведений общественного питания. А в основном кассовые операции проверяются при плановых (реже – внеплановых) проверках предприятий и ФЛП. Причем любая плановая проверка ГФС означает, что будет проверяться и касса, — рассказала UBR.ua старший юрист практики налогового права АО Juscutum Галина Пилипенко.

Пограничникам поднимут зарплаты

Если фискалы обнаружат нарушение по части наличных расчетов, предприятию грозит штраф. За первое выявленное нарушение в течение года – от 1,7 тысяч до 3,4 тысяч гривен. За повторный проступок в течение года придется раскошелиться уже на сумму от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен.

При этом, говорят юристы, индивидуальная налоговая консультация – не панацея от бед. Если все сделать согласно "бумажке", компанию хоть и не оштрафуют, но от доначислений самих налогов, если ревизоры сочтут, что они не уплачены в должном размере, она не убережет.

"Нередки случаи, когда налогоплательщики "попадают в капкан" диаметрально противоположных взглядов, изложенных в "соседствующих по времени" индивидуальных налоговых консультациях", — добавила в беседе с UBR.ua Галина Пилипенко.

Трактуют по-своему

Несмотря на законодательные противоречия, велика вероятность того, что при проверке фискалы все же будут трактовать правила по наличным ограничениям в свою пользу, говорят юристы.

"Юридически законодательство не относит трудовые правоотношения, в том числе выплату зарплат, к хоздеятельности. А вот работа физлица, основанная на гражданско-правовой сделке, а не на трудовом соглашении с работодателем, как раз относится к хозяйственной деятельности, как и выдача наличных денег работникам под отчет, в частности, на командировки", — заметил в разговоре с UBR.ua старший юрист ЮКК "Де-Юре" Дмитрий Оносовский.

С учетом того, что по этому вопросу отсутствует устоявшаяся судебная практика, во избежание сложностей с налоговыми органами, юристы все же советуют не превышать ограничения в 50 тысяч гривен. при выплате заработной платы или других связанных по своей природе платежей наличными.

"Лучше не рисковать и переводить данную сумму на карточку сотруднику. Советуем не превышать ограничение в 50 тысяч гривен. для расчета с физлицом (не зарегистрированным как частный предприниматель, но и не являющимся сотрудником предприятия) и физлицом-сотрудником. А что касается фрилансера, который может выступить как частный предприниматель - только 10 тысяч гривен. в день", — подметила в разговоре с UBR.ua финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко.

Источник: https://from-ua.com