Недалеко от Кривого Рога произошла массовая утечка хлора: у людей паника

03.09.2018 15:01

Вблизи города Кривой Рог Днепропетровской области произошла массовая утечка хлора.

Как передает replyua.net, об этом сообщает ТСН. Отмечается, что данный инцидент произошел сегодня утром, 3 сентября, на городском водоканале в селе Радушное, расположенном вблизи Кривого Рога. «Почему не работали сирены, людей никто не оповещал, о чем думает староста. План ликвидации аварии хоть есть в сельсовете, они и сами не знают, что надо делать», - приводит издание цитату заявления местного жителя Николая Марчука.



Тем временем, местные жители узнали о происшествии из социальных сетей.



«На складе хлора водоканала серьезная авария. Утечка хлора. Все за семью замками. Просьба не паниковать. Закройте окна, не выходите на двор. Ветер несет в сторону Миролюбовки», - написал в соцсети представитель общественной организации «РадПортал» Андрей Кургуз.