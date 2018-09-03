- Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко22:47
- Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист15:23
- И не надейтесь! Повышения зарплаты учителям не будет14:02
- Соглашение об ассоциации в действии. Что изменилось в торговле с ЕС?12:18
- Дорожная реформа. Что изменила децентрализация автодорог?12:03
- «Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин21:45
- Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта21:30
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев21:15
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)21:00
- Украинцев предупреждают о сокращении размера пенсий20:31
Порошенко внес в Раду проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО
Об этом сообщила представитель президента в парламенте
Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений в Конституцию Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.
Проект закона был внесен в парламент в понедельник, 3 сентября.
"Сегодня президентом зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития Украины. Внесены будут изменения в статьи 85, 102 и 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направления", - сообщила Луценко.
Напомним, как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко будет настаивать на закреплении в Конституции стремления Украины присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО. "Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. К открытию сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, подам соответствующий законопроект", - заверял президент в конце августа.
Отметим, что спикер ВР Андрей Парубий заявил, что в парламенте найдется 300 голосов для того, чтобы закрепить в Конституции Украины курс в НАТО.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, НАТО, проект, Верховная Рада, Порошенко
- Депутаты Верховной Рады страшно разругались из-за Конституции-2004 (ВИДЕО)
- В Верховную Раду поступил законопроект о вхождении Украины в НАТО
- Тимошенко инициирует отставку Гройсмана, документ уже в Раде
- Верховная Рада приняла бюджет без обсуждения из-за ситуации в парламенте
- Кабмин представил Раде проект госбюджета-2016
- Освободить пленных и вернуть контроль над границей - в Раде зарегистрирован законопроект по выборам на Донбассе
- Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко22:47
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"22:12
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки21:37
- Убийство Захарченко: жители Донецка обратили внимание на странные нестыковки на фото кафе сразу после взрыва21:09
- Розвісили кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах. У Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею відбувся казус20:11
- В Краматорську першачки будуть навчатися за старими партами до Нового року19:45
- Розпочаті розмінування на Південно-Донбаському водогоні поблизу Авдіївки и газорозподільній станції «Мар’їнка» 19:18
- Контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку України працюють нестабільно18:53
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами18:28
- «Злісний тхір» - таким прізвиськом нагородили Трапєзнікова донеччани18:01
- Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко22:47
- Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"22:12
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки21:37
- Убийство Захарченко: жители Донецка обратили внимание на странные нестыковки на фото кафе сразу после взрыва21:09
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Розвісили кришталеві люстри, але «зекономили» на туалетних кімнатах. У Маріуполі на відкритті відремонтованого технічного ліцею відбувся казус20:11
- В Краматорську першачки будуть навчатися за старими партами до Нового року19:45
- Розпочаті розмінування на Південно-Донбаському водогоні поблизу Авдіївки и газорозподільній станції «Мар’їнка» 19:18
- Контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку України працюють нестабільно18:53
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами18:28
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья16:40
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Энергетические вампиры по знакам зодиака
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры