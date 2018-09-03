Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Спасатели предупредили украинцев о высочайшем уровне опасности до 4 сентября

03.09.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Спасатели предупредили украинцев о высочайшем уровне опасности до 4 сентября

Самый высокий уровень опасности сохранится в центральных регионах Украинского государства. Таким образом, украинцам стоит внимательнее обращаться с огнем. Спасатели предупредили, что в стране до 4 сентября сохранится высочайший уровень пожарной опасности 5 класса.

Как пишет replyua.net, об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В сообщении также сказано: «С 2 по 4 сентября в южных, восточных, центральных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса. В южных и восточных районах Киевской области до 4 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности».

Также отмечается, что недавно вблизи сел Гатище и Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух очагов лесной подстилки общей площадью 6,5 гектара. Об этом сообщили спасатели. 



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, опасность, предупреждение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх