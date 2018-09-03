Украинцев предупреждают о сокращении размера пенсий

03.09.2018 20:31

Из-за большого дефицита средств у Пенсионного фонда Украины размеры пенсий в солидарной системе будут постоянно сокращаться, в течение ближайших 2 — 3 лет в среднем на 10%, сообщает Антикор.

Об этом заявил глава Нацкомиссии по вопросам ценных бумаг и фондового рынка Тимур Хромаев.

«Действующая сейчас в Украине солидарная система обречена на то, что ее объем будет постоянно сокращаться. Сейчас у нас минимальная пенсия составляет 1435 гривен при минимальной заработной плате в 3700 гривен. То есть минимальная пенсия составляет 30% от минимальной зарплаты. При этом минимальная заработная плата будет и далее расти, а в условиях солидарной системы размер минимальной пенсии будет постоянно уменьшаться. Сейчас это 30%, а в будущем, через два – три года это будет 20%. Поэтому если человек рассчитывает на солидарную систему, то он будет еще беднее», — сообщил Тимур Хромаев.

Источник: https://from-ua.com