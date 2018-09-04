Дорожная реформа. Что изменила децентрализация автодорог?

04.09.2018 12:03

С апреля этого года в Украине стартовал сезон дорожных работ. Как сообщают в Кабмине, за эти несколько месяцев в стране было построено вдвое больше дорог, чем за весь прошлый год. Каким образом удалось достичь такого результата, как изменилась система финансирования и ответственности за ремонт дорог и какие подводные камни еще остались, разбирались наши эксперты.

Децентрализация дорог в действии

С 1 января этого года «Укравтодор» отвечает только за 50 тыс. км² дорог государственного значения, 120 тыс. км² местных дорог перешли на баланс областных администраций. Такое перераспределение ответственности уже прозвали «децентрализацией дорог». Главная цель нового подхода – оптимизировать процесс строительства и ремонта.

«Передача дорог местного значения вместе с источниками финансирования на места необходима потому, что местные органы власти лучше знают о проблемах и потребностях жителей своих регионов, а, следовательно, первоочередные направления полученных ресурсов будут определять лучше», – отмечает эксперт по вопросам инфраструктуры Проектного офиса секторальной децентрализации Вадим Олейник.

Если раньше средства на ремонт дорог выделялись из государственного бюджета по остаточному принципу, то с 1 января 2018 года целевые деньги аккумулируются в специальном Дорожном фонде. Он наполняется из трех источников: акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты и с импортируемых на таможенную территорию Украины транспорта и шин. Эти деньги нельзя использовать ни на что другое, кроме ремонта дорог. Их распределение происходит следующим образом: 60% на строительство и ремонт дорог государственного значения, 35% – местного значения и 5% – на безопасность дорожного движения. В этом году бюджет Дорожного фонда достигает 33 млрд гривен, из которых 11,5 млрд предназначены на местные дороги.

«Никогда государство не выделяло столько денег для того, чтобы обеспечить приоритетное дорожное строительство», – отметил Президент Петр Порошенко в рамках одной из рабочих поездок в Запорожскую область.

За четыре месяца наибольший объем дорожных работ сделали на Западе Украины. По данным министерства инфраструктуры, наилучшие темпы ремонтов местных дорог в Ивано-Франковской области. Также высокие показатели в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Активное строительство идет и в Киеве.

Между тем медленные темпы демонстрируют Черкасская, Полтавская, Ровенская и Луганская области. Директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин отмечает, что многие области только недавно утвердили проектную документацию и начали тендеры, а, следовательно, потеряли время для строительства дорог. По его мнению, это связано с отсутствием на местах специалистов по подготовке тендерной документации, но с опытом процесс будет происходить быстрее.

Проверка качества

Специалисты соглашаются, что, несмотря на высокие темпы работ, слабым местом дорожного строительства в Украине остается качество. Но и здесь происходят сдвиги. Если раньше «Укравтодор» выступал и заказчиком, и исполнителем, и контролером дорожных работ, то, согласно новой структуре, он остался только заказчиком. Отныне подрядчики избираются через электронную систему ProZorro, а контролем качества будут заниматься международные наблюдатели.

В правительстве уверяют, что независимые компании будут делать полный срез заложенных материалов на местах дорожных работ по стандарту Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC). Сейчас Кабмин адаптирует международные требования к украинскому законодательству и ищет иностранных специалистов.

«Чрезвычайно важно, чтобы дороги были в надлежащем состоянии не только на время их гарантийного ремонта, но и на 20-30 лет минимум», – отмечает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Кроме контроля международных экспертов, на качество строительства должен повлиять новый механизм гарантийного ремонта за счет подрядчика. По словам руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака, все новые контракты должны предусматривать гарантии со стороны строительной компании, в частности, 5 лет на ямочный ремонт и 10 лет на капитальный ремонт. То есть, если дорога построена некачественно, компания переделывает работу за свой счет. Такие прецеденты уже есть. Например, в столице «Киевавтодор» как заказчик дорожных работ обязал подрядчика провести повторный дорожный ремонт на проспекте Бажана. Более того Киевская городская государственная администрация начала заносить неблагонадежных подрядчиков по ремонту в «черный список». В него уже попали шесть компаний.

«Списки недобросовестных работников могут способствовать конкуренции. Подрядчики беспокоятся о своей репутации, поскольку от этого зависит количество их заказов – это европейская практика», – отмечает эксперт Реанимационного пакета реформ по дерегуляции экономики Андрей Мартенс.

Уже через месяц будет завершаться сезон дорожных работ и можно будет подводить окончательные итоги. Нынешние результаты децентрализации дорог покажут, что было достигнуто благодаря Дорожному фонду и является ли эффективным распределение полномочий между «Укравтодором» и областями.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля