Соглашение об ассоциации в действии. Что изменилось в торговле с ЕС?

04.09.2018 12:18

Год назад, 1 сентября 2017-го, в полном объеме заработало Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Оно открыло для нашей страны зону свободной торговли с Европейским Союзом, а также постепенную интеграцию Украины в экономическое пространство содружества. Насколько успешным является сотрудничество и какие конкретные результаты уже можно увидеть, узнавали наши эксперты.

С кем и чем торгует Украина?

С момента вступления в силу соглашения Европейский Союз окончательно стал главным торговым партнером для Украины. По итогам 2017 года, наша страна увеличила экспорт товаров в ЕС до 32% от общего объема. Для сравнения: показатель экспорта в страны СНГ составил 11%. Сейчас торговля со странами Евросоюза достигла рекордных 42%. По данным Госстата, в первом полугодии 2018 года украинский экспорт в страны Евросоюза составил $9,8 миллиарда, что на 19,2% больше, чем в прошлом году. Ключевые покупатели среди стран ЕС: Польша, Италия, Германия и Венгрия.

По данным Минэкономразвития, драйвером роста экспорта в ЕС является аграрный блок и пищевая промышленность. Больше всего европейцы покупают украинские зерновые, масличные культуры, кукурузу, мед и обработанные томаты, которые Украина экспортирует по беспошлинным тарифным квотам. В то же время на рынок ЕС начали выходить компании, которые традиционно экспортировали в РФ, в частности, машиностроительные.

По словам первого секретаря отдела торговли и экономики представительства ЕС в Украине Жослина Гитона, поскольку соглашение работает в полную силу только год, экономическое сотрудничество только набирает обороты.

«Полная имплементация зоны свободной торговли займет 7 лет, как предусмотрено соглашением. То есть сейчас украинский экспорт только начинает испытывать положительные последствия адаптации норм и стандартов к европейским», ‒ подчеркнул Гитон.

Высокие стандарты качества

Как прописано в соглашении, для выхода на европейский рынок компания из Украины должна обеспечить европейские стандарты безопасности продукции. В частности, производство должно иметь международную систему анализа рисков и контроля критических точек (Hazard Analysis and Critical Control Points ‒ НАССР). Самые строгие требования ‒ к продукции животноводства, которой доступ на рынок ЕС предоставляется индивидуально каждому предприятию, после длительной проверки. Эксперты отмечают, что такие жесткие правила ‒ это отличный стимул повышать стандарты до уровня европейских.

«Это испытание. Но в конечном итоге это повышает конкурентоспособность украинского и международных бизнесов, которые здесь работают, повышает стандарты качества, обеспечивает гарантии того, что продукты и услуги, которые мы создаем здесь в Украине, могут экспортироваться на мировые рынки», ‒ убежден президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

Сегодня Украина успешно имплементирует санитарные и фитосанитарные нормы, прописанные в соглашении. Например, был принят закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», который обязывает производителей размещать полное описание товаров на этикетках, как в Европе. К концу 2018 года Кабинет министров должен направить закон «О защите прав потребителей» в Европейскую комиссию, чтобы проверить, соответствует ли он стандартам ЕС. А с 1 января 2020 должен заработать новый ГОСТ относительно качества сырого молока.

Бывший торговый представитель Украины Наталья Микольская уверяет, что украинские экспортеры довольно активно адаптируются к европейским рынкам. Об этом свидетельствует быстрое заполнение беспошлинных квот. По состоянию на апрель этого года наша страна исчерпала квоты на мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу. И это даже несмотря на то, что в 2018 году ЕС значительно увеличил квоты для украинских производителей.

«В этом году произошло оживление темпов закрытия квот, ведь по состоянию на аналогичную дату 2017 года объемы пшеницы еще не были исчерпаны, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась неиспользованной. То, что, кроме шести основных квот, закрыты еще четыре дополнительных, свидетельствует об активизации торговых отношений с ЕС», ‒ объясняет аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией «Украинского клуба аграрного бизнеса» Дарья Гриценко.

Для поддержки тех, кто пытается переориентировать экспорт или даже начать с нуля, торгово-промышленная палата Украины организовывает тренинги и мастер-классы, помогает с разработкой экспортных стратегий. Количество компаний, которые имеют лицензию на экспорт в страны Европейского Союза, постоянно растет. По данным Госстата, их насчитывается уже около 300, из них ‒ 109 производителей пищевых продуктов, в том числе мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

«Меня радует, что уже сегодня Соглашение об ассоциации и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно. Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский Союз», ‒ рассказал Президент Петр Порошенко в годовщину подписания соглашения.

Цифры свидетельствуют, что украинская экономика становится частью большого европейского рынка. Однако впереди остается еще много работы по повышению стандартов качества продукции и системы защиты прав потребителей.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля