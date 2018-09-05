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Как изменятся субсидии в Украине?
Украинская власть будет продолжать принимать меры по сокращению количества получателей жилищных субсидий, несмотря на рост тарифов на услуги ЖКХ. Как пишет replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, правительство систематически ужесточает условия получения субсидий. Так, с 1 мая 2018 года права на субсидию лишились граждане, проживающие в домах площадью более 200 квадратных метров и квартирах площадью более 120 квадратных метров, а также имеющие автомобили, чей возраст менее 5 лет.
Также, по новым правилам, люди, декларирующие нулевые доходы, должны становиться на учет в центр занятости – в противном случае им автоматически рассчитают месячный доход в размере 5286 гривен, что, вероятнее всего, приведет к утрате субсидии. В это же время «сюрпризы» ждут не только так называемых «неофициальных» безработных, но и граждан, которые уже состоят на учете в центрах занятости – нынешней осенью их ожидает проверка, и, если выяснится, что человек отказывается от предлагаемых вакансий – по закону, речь идет о двух вариантах трудоустройства – то он будет снят с учета, лишится пособия по безработице и права на субсидию.
Также сокращаются социальные нормы на отопление при назначении субсидии. С 1 мая социальный норматив на газовое отопление составляет 4,5 кубического метра на 1 квадратный метр площади (до этого было 5 кубометров), а на электрическое отопление – 30 киловатт/час на 1 квадратный метр площади (до этого 51 киловатт/час). Эти меры уже отсекли, по разным оценкам, порядка 20-30% субсидиантов. В свою очередь эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук заявил: «Чтобы не допустить увеличения количества субсидиантов, правительство может только вводить дополнительные критерии, которые бы отсекали получателей субсидий и людей, претендующих на их получение».
А вот глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил: «Я не исключаю, что они сделают еще какие-то поправки или в отношении объема энергоресурсов, которые покрываются за счет субсидий, или в отношении уровня доходов семьи, который дает право на получение субсидии, для того чтобы уменьшить количество украинских семей, имеющих право на получение субсидий».
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
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