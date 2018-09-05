Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине

05.09.2018 19:35

Киев взял курс на евроинтеграцию, а значит, должен имплементировать европейское законодательство

Если Европейский Союз откажется от перевода часов, то Украина вслед тоже может принять такое решение. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, пишет Сегодня.

В ведомстве отметили, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, а значит, должна имплементировать европейское законодательство.

"В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке", – говорится в сообщении министерства.

В Минэкономразвития добавили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в ведомстве отсутствуют.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз может отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Он отметил, что соответствующее решение будет принято после онлайн-опроса, большинство участников которого выступили за отмену перевода часов. Это предложение поддержали 80% из 4,6 млн респондентов.

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.

С тех пор периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. А в октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла решение оставить летнее время постоянным.

Однако после критики со стороны экспертов и граждан за несколько месяцев решение отменили.

Источник: https://from-ua.com



