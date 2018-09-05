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Украинцам раздадут по 700 грн, но подорожает доллар
В Украине осень может запомниться не только девальвацией гривни, но и "премиями" за энергоэффективность для почти двух миллионов семей. Кроме того, ожидается подорожание коммуналки и рост ставок по гривневым депозитам.
OBOZREVATEL разобрался, как может измениться жизнь украинцев осенью.
Раздадут по 700 грн
Экономным субсидиантам до конца ноября выдадут "премии" на сумму до 695 грн. Это поощрение для тех, кто тратил меньше нормы. Субсидии назначают на коммунальные услуги в пределах социального норматива потребления. И если тратить меньше, то в конце сезона сэкономленные средства списывают и возвращают в бюджет.
Но чтобы хоть как-то мотивировать украинцев со "скидками" экономить коммуналку, Кабинет министров ввел для них материальное поощрение.
"Суммы неиспользованной благодаря экономии жилищной субсидии на оплату природного газа и электрической энергии для индивидуального отопления, которая не превышает стоимости 100 куб. метров природного газа или 150 кВт/час электроэнергии, возвращается домохозяйству", - говорится в постановлении.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, доллар, субсидия, повышение тарифов, выплаты, курс валют
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