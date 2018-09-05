- В Киеве упал вертолет. Есть пострадавшие13:39
- В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО21:45
- Геращенко: Россия не дает ответа, куда исчез Плотницкий21:30
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи21:15
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко 21:00
- Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО20:46
- Стало известно, когда возобновит работу КПВВ «Станица Луганская»20:30
- «Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»20:00
- "Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"19:48
- Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине19:35
В Украине изменят правила поступления в вузы
Министерство образования и науки Украины разработало новые условия приема абитуриентов в высшие учебные заведения на 2019 год.
Проект приказа об утверждении некоторых нормативно-правовых актов по вопросам приема на обучение ведомство представило для общественного обсуждения.
Так, например, документ предусматривает зачисление в первую очередь тех, кто выразил желание работать в селах, а также проводить творческие конкурсы в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).
Кроме того МОН предлагает проводить конкурсы с 16 марта до 15 мая, чтобы убрать возможную коррупционную составляющую. В то же время будет предусмотрена дополнительная сессия творческих конкурсов с 1 до 22 июля, но только на контрактные места.
Также ведомство предлагает принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 по всем предметам, а за 2017 год - кроме оценок по иностранным языкам - английскому, французскому, немецкому и испанскому.
В планах министерства значится сокращение терминов вступительной кампании на три дня по сравнению с 2018 годом. На бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за девять дней до начала подачи заявлений - 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет продлится с 10 до 22 июля.
В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления на заочную форму обучения на контракт.
Планируется также расширить практику установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем общественной ответственности. Так, в этом году абитуриентам нужно было набрать не менее 150 баллов по 2-м и 3-м конкурсным предметам (биологии и химии или математики), чтобы принять участие в отборе на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".
При этом в 2019 году заложено 150 минимальных баллов с первого и второго конкурсных предметов на специальности отраслей знаний "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения", а также со второго и третьего конкурсных предметов - на специальность "Фармация, промышленная фармация".
Кроме того, впервые в этом году предполагается набор абитуриентов на младшего бакалавра по двум сертификатам ВНО. Однако вступление будет только на небюджетные конкурсные предложения.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, образование, поступление, ВУЗ, правила
- Кто следующий в “ДНР”?18:58
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток18:29
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО18:03
- Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения17:42
- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ17:20
- «Оппозиция ДНР» обвиняет «Ташкента» в убийстве Захарченко17:02
- В Мариуполе проверили овощи и фрукты на содержание нитратов: получен неожиданный результат. ВИДЕО16:44
- "Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО16:21
- КПВВ «Станица Луганская» возобновит работу в субботу по новому графику16:04
- Вооруженные боевики «ДНР» обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ15:39
- Кто следующий в “ДНР”?18:58
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток18:29
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО18:03
- Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения17:42
- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ17:20
- «Оппозиция ДНР» обвиняет «Ташкента» в убийстве Захарченко17:02
- В Мариуполе проверили овощи и фрукты на содержание нитратов: получен неожиданный результат. ВИДЕО16:44
- "Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО16:21
- КПВВ «Станица Луганская» возобновит работу в субботу по новому графику16:04
- Вооруженные боевики «ДНР» обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ15:39
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов