Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Глава Газпрома разбился в ДТП: в России сделали срочное заявление

07.09.2018 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава Газпрома разбился в ДТП: в России сделали срочное заявление

Глава «Газпрома» Алексей Миллер попал в ДТП в Москве по дороге в аэропорт «Остафьево».

Алексей Миллер в «Газпроме» с 2001 года. Тогда он стал председатель правления компании. С 2002 года – заместитель председателя Совета директоров. В начале 2010 года Миллер занял третье место в рейтинге самых эффективных топ-менеджеров в мире по версии журнала Harvard Business Review. В феврале 2016 года стало известно о продлении контракта с Миллером еще на пять лет.

ДТП прозошло в пятницу, 7 сентября, на Каширском шоссе в Москве. По предварительной информации, вместе с Миллером в машине находился председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. Инцидент со своим шефом прокомментировал пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов:

«Ну ДТП это слишком сильно сказано. Ну там был небольшой инцидент по дороге в аэропорт. Даже вопрос не стоит о самочувствии».

Источник : https://politeka. 



Теги: Россия, Газпром, ДТП, глава, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх