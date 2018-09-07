Гройсман обещает до 15 сентября подать в Раду проект госбюджета

07.09.2018 22:29

Кабинет министров выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019 год и готов представить его на обсуждение в Верховную Раду до 15 сентября