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Оксана Марченко причастна к войне на Донбассе и в Сирии
Кума Путина, являясь гражданкой Украины и женой одиозного политика Медведчука, фактически финансирует российских "ихтамнетов", воюющих на чужих территориях. Стало известно, что компании, принадлежащие известной телеведущей Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука, добывают и перерабатывают нефть в Российской Федерации, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".
По данным журналистов, в России специально подстроили конкурс, чтобы компания, конечным бенефициаром которой является Марченко, выиграла тендер на право добывать природные ресурсы в Ростовской области, граничащей с территорией, подконтрольной пророссийским боевикам "ЛНР" и "ДНР". СМИ утверждают, что топливо, получаемое после переработки нефти, потом идет для российской армии, воюющей на Донбассе и в Сирии, а также на обеспечение боевиков "Л/ДНР". Помимо этого, выяснилось, что Оксана Марченко контролирует фирму, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа РФ. Так, по данным кипрского реестра, жена Медведчука является единственным учредителем кипрской фирмы Tumillon Investments LTD. Данная компания полностью владеет другой кипрской фирмой – Ventolor Holding LTD. Последняя, в свою очередь, владеет долей в 50,1% российского ООО "НЗНП Трейд". Стоит отметить, что нефтяной бизнес Марченко - это не мирный бизнес на территории соседнего государства, не просто способ "копеечку заработать". Топливо, получаемое на предприятиях жены Медведчука, заправляется в танки, БТРы, БМП и другую российскую бронетехнику, используемую в Сирии и на Донбассе, причем как кадровыми военными РФ, так и "вагнеровцами", "казаками", "народным ополчением" и прочими незаконными вооруженными формированиями. Бензин и дизтопливо, получаемое ООО "НЗНП Трейд", заправляется в "Уралы" и другие военные машины, перевозящие "Грады",
"Тюльпаны" и прочие ракетные комплексы, убивающее все живое в Украине и САР. "Невинная телеведущая" Марченко производит сырье и продукцию, идущую на военные нужны. Это настоящее пособничество Кремлю в военных преступлениях! Это измена Родине - стране, гражданкой которой является Оксана.
Марченко получила контроль над этими фирмами, когда на востоке Украины уже вовсю полыхала война, когда в украинские города поехали гробы, когда на Донбассе погибали украинские военные, а также ни в чем не повинные мирные жители.
Неужели вы думаете, что жена Медведчука такая глупая и не понимала, что делала? Не понимала, что производит сырье для орудий убийства. Не осознавала, что, платя налоги в РФ, она финансирует армию Путина, своего кума?
Марченко и Медведчук зарабатывают большие деньги на крови украинцев, на смерти украинских солдат. В то время, когда она красуется в телевизоре, далеко не все зрители понимают, что Марченко - это и есть война. Конфликт на Донбассе - это Путин, Медведчук и телезвезда. Это семейство вместе со своим российским кумом хочет попросту уничтожить Украину. Ведь каждый литр топлива, залитый в танк или БМП - это смерть украинца. Когда люди, регулярно наблюдающие симпатичную мордашку Марченко на ТВ узнали все подробности о ее нефтяном бизнесе в России, они просто погрузились в состояние шока. "Даже не верится, что она настолько глубоко завязла в убийствах", - пишут они. "Убийственная информация. Пятая колонна в Украине. Убийцы!"; "Продажная семья получила привилегии на условиях подкупа, коррупции и проведения подрывной работы в Украине".
Источник : https://www.dialog.
Теги: Донбасс, Сирия, ДНР, ЛНР
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