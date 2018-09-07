- В «ЛНР» погибли заключенные, которых должны были передать на подконтрольную Украине территорию11:20
- На Тернопольщине работник военкомата брал взятки за отсрочку призыва10:40
- "Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь10:00
- Трагедия на Волыни: во время урока физкультуры внезапно умерла первоклассница09:44
- Похолодание и грозы: синоптики предупредили о смене погоды09:35
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске09:19
- Почему в Украине урезают субсидии: эксперты дали ответ09:00
- Призыв в армию: украинки будут служить наравне с мужчинами, принят революционный закон08:48
- В Донецке боевики «ДНР» отмечают в парках деревья под вырубку08:30
- Кризис в Азовском море: СНБО усилит военно-морское присутствие в регионе07:45
Почему в Украине урезают субсидии: эксперты дали ответ
Из-за проверок и роста зарплат все меньше людей могут претендовать на льготы от государства.
Грядет отопительный сезон, и в связи с этим ситуация с субсидиями в Украинестановится одной из самых обсуждаемых. В правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев становятся счастливыми обладателями компенсаций от государства. "Сегодня" разобралась, что происходит с субсидиями в Украине, почему количество их получателей сокращается и каких изменений ждать в скором будущем.
Что с субсидиями
С 1 мая в Украине значительно урезали количество тех, кто пользовался субсидиями. В правительстве мотивировали нововведения необходимостью лишить государственных компенсаций тех, кто скрывает свои доходы. Тогда субсидии потеряли люди, которые были собственниками автомобилей младше пяти лет, те, у которых площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома — 200 кв. м и многие другие. В общем, из-за таких изменений субсидий лишился каждый 5—6 получатель. Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента, говорит, что такой отбор привел и к уменьшению объемов выплат субсидий.
"Имущественные цензы отсекли большое количество людей, которые получали субсидии до этого. Отсекли именно тех, у кого большая площадь жилья. А раз большая площадь, соответственно, и на порядок больше была сумма государственной помощи. Убрав этих людей, суммы субсидий еще уменьшились", — говорит Никончук.
Всего же в этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, чем в 2017 году. Так, в период с января по июль 2018 года выплаты получило около 2,6 млн семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период 2017- го. К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас — 200 грн. Госстат сообщает, что в январе — июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств, в то время как в 2017 г. эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.
Выше оклады — меньше льгот
Среди факторов, влияющих на уменьшение количества субсидиантов, эксперты указывают на плавный рост зарплат.
"В Украине растут зарплаты. А соответственно, если зарплаты растут, то количество тех, кто может обратиться за субсидиями, сокращается", — говорит экономист Борис Кушнирук.
К тому же с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Министр соцполитики Андрей Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.
"Система сразу выбрасывает двойников, и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено", — говорит чиновник и признается, что пока реестр работает с перебоями.
Эксперты также уверены, что, несмотря на перебои в запуске, это отличная практика, которая позволит сократить количество людей, незаконно получающих субсидии.
Прогноз: что будет с теплом
Отопительный сезон (стартует в октябре) всегда приносит с собой много сюрпризов и, как правило, не особо приятных, например, в этом году активно обсуждается грядущее увеличение цены на газ согласно требованиям МВФ. Так, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%. Соответственно, если растут цены на голубое топливо, увеличится и количество тех, кому нужны субсидии.
"С началом отопительного сезона нужно будет повышать тарифы на газ и на тепло. Поэтому они (правительство. — Авт.) могут не пойти на жесткие меры. Учитывая, что количество людей, которые будут реально нуждаться в субсидиях, существенно возрастет", — говорит Кушнирук.
Это подтверждает и Андрей Никончук, который говорит, что с увеличением цены на газ появится новая волна людей, нуждающихся в компенсации от государства.
"Но если цена газа не будет повышаться, могут еще придумать какие-то новые критерии, благодаря которым количество субсидиантов сократится. Если цена газа увеличится, то опять добавится большая волна тех, кто не сможет платить. Многие сейчас пребывают в пограничном состоянии, а в этом случае однозначно уже не смогут платить — это динамичный процесс", — подытожил эксперт.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, ответ, эксперт
- Что будет с ценами и курсом валют до конца года
- Когда в Украине начнется монетизация субсидий для населения?
- Правила оформления субсидии на твердое топливо в Украине в 2017 году
- КТО ЛИШИТСЯ СУБСИДИИ ОСЕНЬЮ: ОТВЕТЫ НА ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- В Украине вырос средний размер субсидии
- Хочу отомстить: Вдова Захарченко отправилась на передовую (Фото)12:19
- Объединение «ДНР» и «ЛНР»: Тука ответил, есть ли будущее у «Новороссии»12:05
- Террористы не пропускали ОБСЕ вблизи Мариуполя11:51
- Временно или навсегда? в ОРЛО закрыли знаменитый пивзавод11:36
- В «ЛНР» погибли заключенные, которых должны были передать на подконтрольную Украине территорию11:20
- Боевики «ДНР» запугивают стариков слухами о «наступлении»11:05
- «Наша земля им бетоном»: в «ДНР» из-за позора в Минске паника10:15
- "Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь10:00
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске09:19
- Кафе «Сепар», где убили Захарченко, контролировалось ФСБ, - ГУР08:14
- Хочу отомстить: Вдова Захарченко отправилась на передовую (Фото)12:19
- Объединение «ДНР» и «ЛНР»: Тука ответил, есть ли будущее у «Новороссии»12:05
- Террористы не пропускали ОБСЕ вблизи Мариуполя11:51
- Временно или навсегда? в ОРЛО закрыли знаменитый пивзавод11:36
- В «ЛНР» погибли заключенные, которых должны были передать на подконтрольную Украине территорию11:20
- Боевики «ДНР» запугивают стариков слухами о «наступлении»11:05
- Сегодня ночью Пол Маккартни даст бесплатный YouTube-концерт (ВИДЕО)10:55
- На Тернопольщине работник военкомата брал взятки за отсрочку призыва10:40
- Киберполиция Украины нашла "фальшивобилетчиков", огорчивших фанов Imagine Dragons10:25
- «Наша земля им бетоном»: в «ДНР» из-за позора в Минске паника10:15
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото