Пускать или не пускать: что делать, если приходят коммунальщики-контролеры

07.09.2018 20:15

Эксперт советует, как не остаться без квартиры.

Харьковчане задолжали за холодную воду более 320 миллионов гривен. Хитрецы подают коммунальщикам заниженные показания счетчиков, тем самым накапливая долги, пишет vgorode.

На предприятии настроены решительно – будут взыскивать недоплаченные суммы, имея на руках решение суда. С какими сюрпризами в этом случае могут столкнуться должники?

Предоставление некорректных данных счетчика, несвоевременная или сознательная неуплата за использование воды — все эти факторы привели к накоплению долга населения перед коммунальным предприятием "Харьковводоканал". На сегодняшний день граждане задолжали более 320 млн. гривен.

— Это колоссальная сумма. Мы обращаемся сейчас в суд для взыскания долгов. Имея решение суда на руках, мы имеем законное право взыскивать эти суммы с представителями исполнительной службы в принудительном порядке, — заявил директор департамента сбыта КП "Харьковводоканал" Тарас Грущак.

Сложившаяся ситуация вынуждает работников "Харьковводоканала" ходить по квартирам абонентов, чтобы снять контрольные показания прибора учета. И на это они, по словам Тараса Грущака, имеют законное право.

— В случае несоответствия данных, которые имеются в "Харьковводоканале", с теми, которые есть по факту, — мы проводим доначисление. Эти начисления составляют иногда колоссальные суммы. Так, буквально недавно контрольные показания приборов учета, снятые в одной из квартир, позволили нам провести доначисление почти на 9000 гривен. Это уже является основанием обратиться в суд для взыскания суммы. И абонент понесет дополнительные финансовые потери, потому что придется оплатить судебный сбор.

Избежать подобной ситуации возможно, если потребители будут передавать верные данные счетчика, причем вовремя — каждый месяц до 20 числа. Это можно сделать, воспользовавшись многоканальной телефонной линией (автоответчик), сайтом предприятия, а также с помощью СМС.

Главное — не прозевать письмо из суда

По словам юриста Романа Чумака, существует упрощенная процедура взыскания долгов по коммуналке на основании судебного приказа. Так что должникам нужно быть особенно внимательными, дабы не уплатить лишнего.

— На практике это происходит так: "Водоканал" обращается в суд для получения судебного приказа, предоставляя справку о наличии определенной суммы задолженности. Суд в упрощенном порядке, без вызова сторон, рассматривает это обращение на протяжении пяти дней. По результату рассмотрения издается судебный приказ, где говорится, что человек должен выплатить предприятию такую-то сумму, и отправляется по почте должнику. Если у должника, получившего такое письмо, есть возражения либо он не согласен с вынесенным решением (например, это вовсе не его долг, или он уже погасил долг либо его часть), он может в течение 15 дней подать заявление в суд об отмене судебного приказа, — подсказывает Роман Чумак. — Если не подал заявление – судебный приказ набирает законную силу. На этом основании выдается исполнительный документ, и исполнительная служба занимается принудительным взысканием долга.

Судебный приказ отправляется ценным письмом с описью вложения по адресу должника. Датой получения письма является дата его вручения адресату. Но при этом может возникнуть ситуация, что должник не получил этот документ, а, значит, не имел возможности подать заявление о его отмене.

— Действительно, человек может это письмо и не получить – например, не проживает по данному адресу, находится в командировке, уехал в отпуск и т.д. Тогда, по истечении срока хранения (по правилам почтового обращения оно хранится месяц, если на нем не написано "повестка") письмо возвращается в суд. Суд, имея "возвратку" (на конверте так и написано: "Возвращено по окончанию срока хранения"), выдает исполнительный лист. На сегодняшний день сложилась такая практика, что должник в этом случае считается уведомленным о судебном приказе надлежащим образом, хотя человек и в глаза его не видел, — говорит Роман Чумак. — Хотя последняя практика Верховного суда Украины говорит о том, что письмо, которое вернулось по истечению срока хранения, вовсе не свидетельствует о том, что сторона надлежащим образом уведомлена. То есть человек должен получить этот документ физически.

Долг могут взыскать и за 20 лет

По словам Романа Чумака, когда именно коммунальщики имеют право обратиться в суд, в законе не оговорено – не указаны ни определенная сумма долга, ни срок неуплаты по квитанции. При этом, по его словам, предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, нередко пытаются через суд взыскать с потребителя и старые долги, срок давности по которым уже истек.

— Коммунальшики имеют полное право обращаться в суд по поводу долга и десятилетней давности, и двадцатилетней. А срок исковой давности (по таким делам — три года) применяется только по заявлению сторон, самостоятельно суд применить этот срок не может, — объясняет юрист. — То есть, если суд взыскивает с потребителя долги за 20 лет и человек получает решение суда – он вправе его оспорить, заявив о необходимости применения трехгодичного срока исковой давности. Только в этом случае — по заявлению стороны — суд имеет право его применить. Не заявил – значит, будут взыскивать долг за 20 лет.