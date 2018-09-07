Рост минимальной зарплаты в Украине: Гройсман рассказал, когда украинцам будут платить больше

07.09.2018 17:30

Гройсман рассказал, когда украинцы смогут получать больше денег за свою работу. Кроме того, премьер-министр сообщил, до какой суммы вырастут платежи. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил корреспонденту издания "Укринформ" о том, когда зарплаты украинцев вырастут. Это случилось во время рабочей поездки Гройсмана в Винницкую область. По словам премьер-министра, уровень минимальной зарплаты украинцев вырастет до 4000 гривен. Но случится это только с 1 января 2019 года. Правительство, таким образом, очевидно, желает стабилизировать экономику Украины. "В следующем году минимальная зарплата вырастет с 3723 гривен до 4170, то есть это с 1 января", - заявил Гройсман. Достигнет такой цели правительство или нет, это покажет только время. Временем ранее Владимир Гройсман сообщал о поднятии цен на газ. По его словам, это связано с долгами, которые необходимо покрыть Украине. В противном случае национальное производство будет закрыто, а страну будет ожидать инфляция. Кроме того, в июне Кабмин сообщил о самой зарплате премьер-министра. По словам Кабмина, Гройсман получил за май этого года 36 тысяч гривен. Некоторые пользователи Интернета начали сомневаться в реальных суммах госслужащего, учитывая уровень коррупции в Украине.

Источник : https://www.dialog.ua



