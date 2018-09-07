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Сенцов появился на вокзале в Москве: такого у Путина не ждали
В Москве состоялась беспрецедентная акция в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова
Такую выходку в столице Российской Федерации явно никто не ожидал!
Активисты в Москве растянули баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который 117-й день держит голодовку.
Баннер с портретом Сенцова поставили на Площади Европы, недалеко от Киевского вокзала. Что самое невероятное рядом все это время присутствовали сотрудники полиции, но никого не задержали.
Акция была длилась не долг. Планировалось, что акция пройдет у памятника Тарасу Шевченко, но в последний момент активисты решили изменить место ее проведения.
Петиция за освобождение Олега Сенцова на сайте Белого дома набирает голоса, но доступ к ней есть не у всех.
Украинские деятели политики, музыканты, спортсмены обращаются ко всем с просьбой присоединиться к акции настойчивей беспокоить власти США, потому что это заставит Вашингтон сильнее давить на Москву для освобождения 64 украинских политзаключенных в России.
Чтобы проголосовать за петицию для Белого дома об освобождении Олега Сенцова и других украинских заключенных, необходимо зайти с компьютера или мобильного телефона на сайт petitions.whitehouse.gov и выбрать Save Oleg Sentsov.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, Путин, Москва, вокзал
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