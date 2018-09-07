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Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
"Существует убеждение, что бег вреден для позвоночника, особенно для межпозвоночных дисков. Якобы вследствие бега позвонки повреждаются, и как результат - возникают проблемы и боль в спине. С помощью врача-нейрохирурга Вадима Ильяшенко, который к тому же активно занимается бегом и принимает участие в марафонах и ультрамарафонах, объясняем почему это не так", - пишет Супрун.
Межпозвонковые диски - эластичные хрящевые прокладки между телами позвонков. Одна из их основных функций - гасить вертикальные толчки, проходящие через позвоночник. Именно поэтому появилось предположение, что часто повторяющиеся вертикальные сотрясения дисков во время бега могут стать причиной их преждевременного износа.
Мышцы и кости во время физических нагрузок становятся крепче и сильнее. До недавнего времени считалось, что межпозвонковые диски не могут отвечать на нагрузки подобным образом. Впрочем, исследования указывают, что это возможно. С помощью МРТ было показано, что поясничные межпозвонковые диски у людей, занимающихся бегом, выглядят лучше: имеют большую высоту (гипертрофия), содержат больше воды и гликозоаминогликанов - одного из основных веществ в структуре межпозвоночных дисков.
В более раннем исследовании, так же с помощью МРТ, было выявлено, что у бывших элитных бегунов естественные дегенеративные процессы в позвоночнике не были выражены больше, чем в общей популяции. К тому же, боль в спине беспокоила их значительно реже.
Во время бега через поясничные межпозвонковые диски гасится в среднем около 20% энергии вертикального толчка. Большая часть этой энергии поглощается поясничным лордозом (естественным изгибом позвоночника в поясничном отделе).
Таким образом, научные данные, полученные с помощью современных методов исследования (МРТ), указывают, что бег не вредит межпозвонковым дискам, а даже наоборот, улучшает их состояние. Кроме того у бегунов, как правило, отсутствуют другие факторы, приводящие к изнашиванию дисков и развитию боли в спине, например, лишний вес и курение.
"Если вы решили заняться бегом серьезно - правильно и ответственно подходите к этому. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте необходимые обследования, если это необходимо. Не нужно бегать длинные дистанции, чтобы получать пользу для здоровья. Помните, любая, даже минимальная, но регулярная физическая активность сделает вас здоровее", - добавила Супрун.
Источник : https://ru.espreso.
Теги: Донбасс, позвоночник, бег, диски
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