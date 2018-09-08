Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"

08.09.2018 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"

Чуть более чем через 30 лет диструктивные процессы внутри России приведут к тому, что европейская часть страны и Москва окажутся под протекторатом Киева.

Таким прогнозом поделился астролог Влад Росс, передает "Диалог.UA".

По его словам, серьезные проблемы начнутся у России скоро – уже к 2025 году. Тогда пошатнется режим диктатора Путина и процессы, которые приведут к его свержению, станут необратимыми.

По словам известного астролога, Россия будет рассыпаться на отдельные республики, от былого величия "сверхдержавы" не останется ничего. Росс в комментарии "Главреду" заявил, что Путину мощно аукнется его вероломное нападение на Украину – "путинский режим" начнет разваливаться, а самого диктатора у власти не будет.

В конечном итоге, Киеву отойдет часть российских территорий, в том числе и российская столица Москва. "Точнее то, что останется от Москвы", - подчеркивает астролог.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Москва, астрологический прогноз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх