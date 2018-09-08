Украинские производители откажутся от названия «коньяк»

08.09.2018 08:28

Украинские производители отреагировали на критику о нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС в положениях профильного приказа Министерства аграрной политики.

Об этом сообщается в совместном комментарии производителей коньячной продукции, поступившем в редакцию «Европейской правды», передает tribun.com.ua.

По словам представителейпроизводителей коньяка уже начата работа над созданием и введением в оборот нового названия, которое должно заменить старое название - «коньяк Украины».

С 2026 года все производители коньяка должны будут отказаться от этого названия, согласно Соглашениию об ассоциации с Евросоюзом.