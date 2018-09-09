Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься

09.09.2018 21:32

По данным Украинского гидрометцентра в Киеве возможна сильная гроза.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, ссылаясь на синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем +22… +24 градуса.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА напоминает правила поведения во время грозы за пределами помещений:

спуститься в низину, на открытой местности спуститься в яму;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов;

группа людей должна разойтись и переждать непогоду в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно;

резиновыми или полиэтиленовыми вещами можно укрыться или положить под себя;

в лесу можно укрыться в кустах или под невысокими деревьями.

При этом, во время грозы нельзя купаться, находиться рядом с большими деревьями и скалами, сидеть на полянах, на открытой местности ходить в мокрой одежде и передвигаться группой.

А в случае падения веток, деревьев, ранении людей или других ЧП нужно информировать экстренные службы.