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Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься

09.09.2018 21:32
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Берегите себя, надвигается что-то страшное! Впереди - сильная непогода: как уберечься

По данным Украинского гидрометцентра в Киеве возможна сильная гроза.
Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, ссылаясь на синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем +22… +24 градуса.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА напоминает правила поведения во время грозы за пределами помещений:
спуститься в низину, на открытой местности спуститься в яму;
отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
отойти подальше от водоемов;
группа людей должна разойтись и переждать непогоду в одиночку;
снять с себя металлические предметы и положить отдельно;
резиновыми или полиэтиленовыми вещами можно укрыться или положить под себя;
в лесу можно укрыться в кустах или под невысокими деревьями.
При этом, во время грозы нельзя купаться, находиться рядом с большими деревьями и скалами, сидеть на полянах, на открытой местности ходить в мокрой одежде и передвигаться группой.
А в случае падения веток, деревьев, ранении людей или других ЧП нужно информировать экстренные службы.



Теги: Донбасс, Киев, непогода, гроза
 
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