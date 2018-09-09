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В Польше сгорело авто активиста украинской общины

09.09.2018 14:29
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В Польше сгорело авто активиста украинской общины

В польском городе Легница Нижнесилезского воеводства в ночь с пятницы на субботу, 8 сентября, неизвестные сожгли автомобиль активиста общины лемков Адама Вевюрки. Об этом сообщает Знамя индустрии.

Автомобиль стоял недалеко от школы №4, обучение в которой осуществляется на украинском языке.

«Я оставил свое авто в Легнице возле украинской школы, где преподаю, в пятницу в 15:00. А сам поехал другой машиной на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малополское воеводство). Находясь здесь, узнал о поджоге своей машины», – заявил Вевюрка.

Как рассказал пострадавший, полиция до сих пор не сообщила ему о случившемся официально, хотя на месте происшествия во время тушения пожара присутствовала. Сейчас полиция занимается проверкой записей камер на соседних зданиях.



Теги: Донбасс, Польша, огонь, активист, украинец, автомобиль
 
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