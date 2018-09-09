В правительстве рассказали, что спасет Украину от дефолта

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил необходимость повышения цен на газ для населения. По его словам, если этого не сделать, то Украину ждет дефолт.
Об этом в Twitter заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает zi.dn.ua.
Стране необходимо выходить на внешние рынки, перекредитовываться и уменьшать проценты,
«Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный», – заявил Гройсман.
Повышение тарифов является основным требованием МВФ для предоставления нового кредита, который необходим Украине, чтобы расплатиться за накопленные с 2005 по 2013 годы долги.
Как известно, вопрос о цене на газ для населения окончательно должен быть решен в сентябре.
Ранее сообщалось, что в текущем году цены на газ могут вырасти на 25%, а в следующем - на 15%.
Теги: Украина, Донбасс, кредиты, дефолт, газ, МВФ, повышение тарифов, цены, Гройсман
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