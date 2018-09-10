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«Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ

10.09.2018 21:45
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«Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ

Выступающий в смешанном стиле в ММА американец Джефф Монсон стал депутатом Госдумы России.

Борец выиграл на выборах в городскую думу подмосковного Красногорска. Пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия» сообщает, что боец прошел от партии Единая Россия, представив себя, как тренера одного из спортивных клубов.

Известно, что 47-летний Монсон в мае текущего года получил российское гражданство, а еще в 2016 году ему вручили «паспорт ЛНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, депутат, Госдума, ЛНР
 
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