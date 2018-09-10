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Порошенко изменил сроки призыва в армию
Президент Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с 2 до 3 месяцев.
Соответствующий указ от 10 сентября обнародован на сайте главы государства, передает УП.
Им вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. Согласно документу, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.
Как сообщалось, 15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.
В документе были определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, армия, призыв, Порошенко
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