Порошенко предрекает повышение минимальной зарплаты в Украине к концу года

10.09.2018 11:45

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что уже до конца текущего года в нашей стране размер минимальной заработной платы вырастет до 4200 гривен, передает replyua.net. По его словам, такое решение будет принято в конце бюджетного года.

«В этом году, в конце бюджетного года, будет принято решение поставить минимальную зарплату на уровень почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. ... Мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату», – сказал Порошенко. При этом он напомнил, что еще четыре года назад минимальная зарплата составляла только 1000-1200 гривен.

Более того, по словам президента, растет и средняя зарплата. Он пришел к выводу, что заработки в других странах перестанут быть выгодными для украинцев, когда средняя зарплата в стране будет составлять 12-15 тысяч гривен благодаря повышению эффективности труда.