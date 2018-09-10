Субсидия на коммунальные услуги. Что изменилось?

10.09.2018 12:15

В августе Минсоцполитики презентовало открытый онлайн-реестр субсидиантов. Теперь каждый гражданин может проверить, есть ли у него скидка на оплату коммунальных услуг. Как работает реестр и что следует помнить о порядке начисления субсидий, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.





Кто имеет право на субсидию?

Субсидия – это адресная безналичная помощь от государства малообеспеченным семьям на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она назначается на одного из членов домохозяйства, который зарегистрирован в этом жилье или же официально его снимает. Также оформить субсидию по месту жительства могут переселенцы из оккупированных Донбасса и Крыма, даже если они не имеют договора найма.

Стоит заметить, что 1 мая 2018 года правительство изменило подход к начислению субсидий, пытаясь сделать их более адресными. Сегодня право на такую ​​помощь имеют те семьи, в которых расходы на коммуналку превышают 15% дохода. При этом они не проживают в «элитном» жилье, не имеют нового авто, не сдают квартиру в аренду, не покупали в течение года дорогих вещей (единовременно на сумму свыше 50 тыс. грн), не получали наследство и тому подобное.

Если же семья проживает в квартире площадью более 120 м2 или в доме площадью более 200 м2, имеет автомобиль, которому менее 5 лет, имеет доходы от сдачи жилья в аренду, продажи квартиры или авто, или, наоборот, приобрела за последние 12 месяцев земельный участок или жилье, сделала ремонт или купила вещь, платеж за которую превышает 50 тыс. грн, то такая семья должна будет оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Исключение составляют детские дома семейного типа, приемные семьи, а также те семьи, которые действительно не могут оплатить коммунальные услуги. В таком случае они должны доказать это Минсоцполитики.

Собственно, компенсация расходов тем, кто реально нуждается – стареньким бабушкам, а не бизнесменам – главная цель новых критериев. Президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что «субсидии предусмотрены для тех, кто наименее защищен и у кого нет денег платить честную цену». Способствовать этому должно также появление общей базы получателей субсидий.

Зачем открытый реестр?

Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий заработал в августе. Впервые информация о субсидиантах собрана в одном месте и доступна публично. Впрочем, с учетом закона о защите персональных данных.

Теперь не нужно звонить или приходить в управление социальной защиты, чтобы выяснить, предназначена ли вам субсидия. Достаточно лишь открыть в интернете страницу subsidii.ioc.gov.ua. Слева на сайте есть панель, на которой следует выбрать почтовый адрес жилья: область, город, улицу, номер дома и квартиры. Если по указанному адресу начисленная субсидия, то в таблице на экране появляется соответствующая информация: статус субсидии, ее объем за отопительный и неотопительный сезоны, местонахождение личного дела получателя, населенный пункт и тому подобное. При этом в реестре не отражаются ни номер заявления, ни имя и фамилия получателя или другие персональные данные (например, состав и доходы семьи).

В Минсоцполитики заявляют, что открытый реестр субсидиантов позволит эффективно контролировать деньги, выделенные из госбюджета, и повысит адресность помощи. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, при создании единой базы было обнаружено много случаев мошенничества. Например, человек получал субсидию одновременно по месту жительства и регистрации.

«Когда мы свели единую базу, нашли 20 тысяч граждан, которые получали двойную субсидию», – заявил Рева. Министр подчеркнул, что с созданием реестра такие махинации стали невозможны. Система сама удаляет двойников из базы, поэтому получить субсидию дважды одно и то же лицо уже не сможет.

В ведомстве отмечают, что пока реестр работает в тестовом режиме. Сейчас автоматически переназначено помощь 2,6 млн семей. Остальным, а всего в прошлом году было 6,5 млн субсидиантов, нужно повторно обратиться с заявлением и декларацией о доходах в органы соцзащиты населения. В Минсоцполитики отмечают, что никаких других документов не требуется, а подать их можно онлайн на сайте subsidii.mlsp.gov.ua.

В частности, переоформить субсидию нужно семьям, которые арендуют помещения, произошли изменения в составе жителей, хотят получить субсидию на твердое топливо.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента Андрея Никончука, изменение критериев в назначении субсидий и создание единой базы – это шаг к более эффективному оказанию помощи и подготовка к программе монетизации субсидий. Ведь Украина вслед за странами ЕС стремится уменьшить количество получателей государственной помощи и сделать это путем повышения уровня жизни населения.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля