Тарифы «Укрпочты» на доставку писем поднялись на 40%

10.09.2018 13:03

С сегодняшнего дня ПАО «Укрпочта», в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, подняло тарифы на доставку писем на 40%.

Как передает replyua.net, решение соответствующего содержания НКРСИ опубликовано в газете «Урядовый курьер». При этом отмечается, что тарифы на услуги почтовой связи повысятся в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.



В том числе, с 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в частности, за доставку неприоритетных писем весом до 50 г - на 2 грн. Также повышена стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн. (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.



При этом второй этап повышения цен на почтовые услуги, в соответствии с документом, предполагает повышение тарифов на такие же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно.