- Громкое ЧП в Киеве: во время урока восьмиклассник изрезал ножницами учительницу из-за плохой оценки 22:00
- «Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ21:45
- В Украине выплачивают сэкономленные зимой субсидии21:15
- Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности20:58
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»20:40
- Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирия на Донбассе20:20
- Суд арестовал на 2 месяца участника смертельной аварии в Одессе20:00
- Украинцы смогут уходить с работы раньше: как изменят рабочий день19:45
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
Украинцы смогут уходить с работы раньше: как изменят рабочий день
Украинские мужчины, которые воспитывают хотя бы одного ребенка возрастом до 14 лет, смогут требовать от работодателя введение сокращенного рабочего дня. Нововведения уже поддержал Кабинет министров, а следующий шаг – за Верховной Радой. Новые правила, уверены в Министерстве социальной политики, позволят избавиться от дискриминации в действующем законе.
Правда, часть экспертов скептически отнеслись к решению и считает, что это станет скорее декларативной, а не реально работающей нормой закона.
OBOZREVATEL рассказал, когда и кто сможет уходить раньше с работы по новым правилам.
Можно женщине, но запрещено мужчине
В коллективном договоре с работодателем с его согласия могут прописывать возможность введения короткого рабочего дня для матерей. Но это право, а не обязанность, отмечает HR-эксперт Александр Белоус. "Коллективный договор согласовывается с профсоюзом. Они, конечно, могут настоять на сокращенном рабочем дня. Но это обоюдная договоренность обеих сторон", - отмечает эксперт.
"Коллективный договор согласовывается с профсоюзом. Они, конечно, могут настоять на сокращенном рабочем дня. Но это обоюдная договоренность обеих сторон", - отмечает эксперт.
Но если в трудовом договоре уже есть норма, которая предусматривает возможность сокращенного дня, после нововведения воспользоваться ее смогут также мужчины. "У нас проблема даже не в ситуации с законами. Для мужчины попросить сокращенный день в связи с воспитанием ребенка – позорно", - рассказывает Белоус.
Правда, такого мнение придерживаются далеко не все украинцы. Так, после того, как папам разрешили оформлять декрет, в соцсетях появились целые группы "папочек". Среди них и житель Днепра Егор Коваленко. 27-летний мужчина не оформлял отпуск на своей работе, но после рождения ребенка уволился с работы и занимался малышом.
"Странный вопрос. В современном мире нужно думать не стереотипами. Если жена зарабатывает больше, а муж все равно думает поменять работу, почему-то какое-то время не занять воспитанием ребенка? Никто никому ничего не должен. Это общий малыш и мы оба его любящие родители. Если бы я больше зарабатывал, было бы разумнее мне остаться на работе. А когда я преподаю физику в школе, а супруга получает три зарплаты учителя без категории, какой смысл мне утверждаться за счет потери общего семейного бюджета", - пояснил молодой человек.
Если предложения Минсоца поддержит Рада, мужчины в Украине смогут полноценно оформлять декретный отпуск и настаивать на сокращенном рабочем дне. Чаще всего речь идет о том, чтобы вместо 40 часов в неделю работать всего 36 часов. Работодатель при этом обязан по закону оплачивать работу как при полном рабочем дне.
"Во всех случаях применения сокращенной продолжительности рабочего времени уменьшение размера оплаты труда не допускается. Например, в коллективном договоре предприятия установлено, что для женщин, имеющих ребенка-инвалида, продолжительность рабочей недели составляет 36 часов. Это означает, что должностной оклад такой работницы должен быть таким же, как и у других работников", - отмечает юрист Александр Плахотник.
В то же время юрист уверен, что большая часть работодателей, особенно если на предприятии нет профсоюза, будет отказывать свои сотрудникам в возможности уходить с работы раньше.
Что еще может измениться
В Украине вскоре также могут изменить и другие нормы КЗоТ. Так, старые правила приняли еще в 1971-м. За это время изменились подходы к трудоустройству и требования к рабочим. Кроме того, в рамках европейской ассоциации Украина должна внедрить в национальное законодательство международные нормы, которые в том числе касаются и законов о труде.
Работающие на улице или в тяжелых условиях получат право отлучаться на несколько часов в обед. Украинская "сиеста" будет длиться у всех по-разному. Длинный перерыв должны прописать в трудовом договоре.
Рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре. Также введут понятие "ненормированного рабочего дня". Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к "принудительной работе", а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.
Проект зарегистрировали еще несколько лет назад, однако за это время его удалось принять только в первом чтении. Прошлой осенью в правительстве заявили, что документ рассмотрят в Раде осенью. Однако после этого активизировались профсоюзы, которые потребовали пересмотреть перечень причин для увольнения и увеличение продолжительности рабочего дня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, работа, сокращение, рабочий день
- О сокращениях на заводе говорить рано
- Любовь к работе убережет от сокращения
- Закон возвращения добра: она отказалась предать товарища. И судьба ее вознаградила
- Заводчанина сократили и он покончил с собой
- Советы психолога: пусть кризис прогнется под вас!
- Сотрудникам предприятия перестали платить зарплату и не пускают на работу
- «Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ21:45
- Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности20:58
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»20:40
- Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирия на Донбассе20:20
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- Громкое ЧП в Киеве: во время урока восьмиклассник изрезал ножницами учительницу из-за плохой оценки 22:00
- «Гражданин ЛНР» Джефф Монсон стал депутат Госдумы РФ21:45
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- В Украине выплачивают сэкономленные зимой субсидии21:15
- Сильнее Javelin: В США призвали срочно отправить Украине противокорабельные ракеты – подробности20:58
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»20:40
- Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирия на Донбассе20:20
- Суд арестовал на 2 месяца участника смертельной аварии в Одессе20:00
- Украинцы смогут уходить с работы раньше: как изменят рабочий день19:45
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры