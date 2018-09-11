- Владелец «Киевстара» продал свой бизнес в Италии08:15
- Цирк, а не выборы: Как стать кандидатом в «главы ДНР», обсуждают местные пользователи08:00
- Удар по карману украинцев: власти согласились поднять цену на газ для населения на 23,5% с октября 2018-го07:46
- Навального могут ликвидировать как Бориса Немцова, он готовит "бомбу", которая может стоить трона царю07:30
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети07:15
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили21:34
- От нее зависят жизни: Гройсман рассказал о важнейшей реформе, которая стартует в 2019-м17:47
- Мощнейшие бронекатера ВМС спущены: Украина готова отбивать атаки российского агрессора в Азовье14:53
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
Мощнейшие бронекатера ВМС спущены: Украина готова отбивать атаки российского агрессора в Азовье
Заместитель министра в Министерство инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил об успешном спуске на воду бронекатера Военно-морских сил в Бердянске. Сегодня, 11 сентября, был спущен на воду второй малый Артиллерийский бронированный катер "Кременчуг", передает "Диалог.UA".
Об этом сообщил заместитель министра в Министерство инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в Facebook. "Согласно решению СНБО в Азовском море будет создана корабельно-катерная группировка ВМС. Базироваться она будет в Бердянске", - отметил он.
По его словам, первый бронекатер ВМСУ в Азовское море был спущен еще вчера, 10 сентября.
"Вчера во исполнение поручения президента Украины с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые направляются из Мариупольского и Бердянского морских торговых портов, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море "Лубны"", - добавил чиновник.
Теги: Донбасс, Азовское море, Бердянск, ВМС, катер
- «Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжение
- Браконьеры распоясались. Бычок оказался на грани исчезновения
- Самые экономные турмаршруты области, или Где отдохнуть с семьей на майские праздники
- В Бердянске погибли отдыхающие из Донецкой области
- В Азовском море четверо суток искали рыбака
- "Важность "Кентавров" переоценили, разгромив корабли РФ с суши", - эксперт о преимуществах техники ВМС
- Цирк, а не выборы: Как стать кандидатом в «главы ДНР», обсуждают местные пользователи08:00
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети07:15
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Владелец «Киевстара» продал свой бизнес в Италии08:15
- Цирк, а не выборы: Как стать кандидатом в «главы ДНР», обсуждают местные пользователи08:00
- Удар по карману украинцев: власти согласились поднять цену на газ для населения на 23,5% с октября 2018-го07:46
- Навального могут ликвидировать как Бориса Немцова, он готовит "бомбу", которая может стоить трона царю07:30
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети07:15
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили21:34
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ